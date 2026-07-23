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CICO, il Festival di Circo e Teatro urbano arriva a Filadelfia dal 28 luglio all’1 agosto

Filadelfia si prepara alla prima edizione di CICO, il Festival di Circo Contemporaneo e Teatro urbano, con la direzione artistica di Andrea Naso di DRACMA, che porterà in piazza, dal 28 luglio all’1°agosto, eventi di grande spessore culturale e sociale.

 

Per cinque giorni Filadelfia diventerà un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo artisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, e offrendo al pubblico un’esperienza accessibile e condivisa, grazie all’ingresso gratuito a tutti gli eventi. Spettacoli nazionali e internazionali del mondo del nuovo circo, della clownerie, acrobatica aerea, giocoleria, verticalismo, teatro urbano e di strada, performance site specific, incontri di sensibilizzazione dedicati al pubblico e un laboratorio di clownerie dedicato alle famiglie, saranno accolti nella piazza principale, Piazza Serrao, nel contesto urbano del centro storico di Filadelfia, e nell’auditorium comunale.

Ad essere ospitate, compagnie italiane ed europee, con una particolare attenzione verso alcuni artisti calabresi operanti nell’ambito del circo contemporaneo, sia in Italia che all’estero.

Dal 28 luglio al 1° agosto, ogni giorno due performance, tra urban e circo teatro, ed un laboratorio di clown per famiglie a cura di Pasquale Marino – in arte Bergamotto – artista reggino emigrato in Spagna.

 

Ad aprire la prima edizione di CICO, martedì 28 luglio, alle 19:30 in Piazza Carmine, ci sarà “P.O.P. PICCOLA ORCHESTRA PASOLINI”, con Giulio Belletti, Stefano Galassi, Marco Luciano, Giacomo Maccanti, Veronica Ragusa, per la regia e la drammaturgia di Marco Luciano, le musiche originali di Veronica Ragusa, arrangiamenti di Stefano Galassi, il disegno luci di Franco Campioni, per una produzione CARPA, ARTI, Le Streghe del Palco. Un cabaret musicale dedicato alle opere di Pier Paolo Pasolini, in quanto intellettuale e artista rivoluzionario. I testi e le musiche sono liberamente ispirati ad alcune delle opere di Pasolini più significative in termini di coinvolgimento diretto del pubblico: Comizi d’amore, le canzoni scritte per Laura Betti e Gabriella Ferri, le poesie scritte durante tutto l’arco della sua vita.

Alle 22:00, nella stessa giornata, in Piazza Serrao, “Strampalati”, lo spettacolo tra circo, teatro e musica di e con Lucia Pennini, Antoine Hulon, Florian Demonsant, Compagnia Circ’Hulon, Produzione Circ’Hulon. Tradizioni, emigrazione, morte e superstizioni si intrecciano in un costante gioco di dramma e commedia, gravità e leggerezza, morte e vita, celebrati senza sosta, dando la chiave per comprendere le terre del Sud, quello di tutti.

 

Doppio appuntamento anche per la seconda giornata, di mercoledì 29 luglio: alle 19:00, l’Auditorium comunale ospiterà la Compagnia ConimieiOcchi con lo spettacolo “La donna che ride”, di e con Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf, facilitazione del processo creativo Francesco Votano, audio e luci Sofia Battistini, produzione ConimieiOcchi ETS. La pièce racconta, attraverso la poetica del clown teatrale, il gioco vivo del corpo femminile nella sua natura ciclica, attraversando diversi personaggi, mentre le due clownesse giocano sulla scena, tuffandosi e rimbalzando nell’intensità delle loro emozioni, oltre gli stereotipi che condizionano la libera espressione dell’essenza femminile.

 

Alle 22:00, questa volta in piazza Serrao, arriva invece “Bergamotto Show” di e con Bergamotto, ideazione e interpretazione di Pasquale Marino, oggetti di scena Silvia De Leonardis, produzione Bergamotto & Co. Uno spettacolo di teatro-clown senza parole in cui umorismo, fantasia e gioco danno vita a un universo poetico e partecipativo. “Bergamotto Show” ha vinto il Premio di votazione popolare al XI premio Zirkòlika de circo de Cataluña, e il Premio del pubblico al XIII Encuentro entre payasos de Zaragoza.

 

La giornata di giovedì 30 luglio inizia già al mattino, alle 10:30, ai Giardinetti della Scuola primaria di Filadelfia, con Clown in famiglia, laboratorio partecipativo del professor Bergamotto sull’arte del clown, già pronto a far apprendere ai più piccoli e alle loro famiglie come diventare un buon clown o una buona clownessa.

Alle 19:30, Sempre ai Giardinetti, lo spettacolo “Il tempo di un tramonto” di e con Marilù D’Andria e Chiara Abbà, produzione Compagnia Nando e Maila, coproduzione con Colectivo Mujeres Creadoras (Spagna), con il sostegno di MIC e Regione Emilia Romagna.

Un viaggio nel crepuscolo della giovinezza di due ragazze, un ciclo che si chiude per lasciare spazio all’età adulta. Con una freschezza ed un’intensità rare per due giovani artiste under 25, Marilù D’Andria e Chiara Abbà portano in scena i loro giochi perduti in cui ognuno di noi può ritrovarsi per un istante.

Alle 22:00 spazio anche alla musica, quando in Piazza Serrao ci si potrà divertire con “Sonata per tubi – Arie di musica classica per strumenti inconsueti” di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria, produzione Compagnia Nando e Maila, con il sostegno di MIC e Regione Emilia Romagna. Uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca la musicalità negli oggetti e negli attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia, in un crescendo di canti polifonici a tre voci, prove di coraggio musicali e circensi.

Dalla musica alla performance site specific: venerdì 31 luglio, alle 20:30, arriva in Piazza Serrao “La Strizzacervelli di piazza” di e con Chiara Gistri, consulenza artistica Alessandro Lucci, costume di scena Laura Bartelloni. “La Strizzacervelli di Piazza” è una performance site-specific e partecipativa che esplora l’incontro tra individui nella dimensione pubblica, visibile e giudicante. Gli spettatori scelgono un nodo dalla cornice presente sulla scena. A ogni nodo corrisponde una domanda simbolica alla quale la Strizzacervelli risponde pubblicamente attraverso un’azione poetica – una canzone, una danza, una parola o un gesto – che apre ulteriori significati e scenari, dedicandoli allo spettatore coinvolto e alla piazza che assiste.

Alle 22:00 torna in Piazza Serrao la Compagnia Circ’Hulon, questa volta con “Groviglio o l’elogio delle piccole cose” di e con Lucia Pennini e Antoine Hulon, per una produzione Circ’Hulon. In questo progetto la compagnia esplora la figura fragile e nello stesso tempo forte di umanità che è il personaggio del clown, che parla all’umanità nella sua essenza, al di là di qualsiasi appartenenza culturale o sociale, trovando così la forza di unire e creare un legame profondo con il pubblico. Lo spettacolo è nato nell’ambito del progetto delle residenze artistiche 2025 di C.Re.A., ospitato da DRACMA.

La serata conclusiva di CICO, sabato 1 °agosto alle 20:30, sarà affidata alla bravura di Simone Vaccari e Luca Macca della Compagnia del Buco, che chiuderanno il festival all’ Auditorium comunale di Filadelfia con il loro “DOORS”, spettacolo di clown e manipolazione d’oggetti. Uno spettacolo che affronta i temi del passato del presente e del futuro ponendosi grandi interrogativi che girano intorno alle porte. Tra chiavi disperse, maniglie magiche e giochi assurdi che ostacoleranno due clowns in un semplice ma non scontato montaggio di porte. Lo spettacolo è vincitore del Mirabilia Awards 2023, e ha ricevuto una Menzione Speciale Premio Teatro per Ragazzi “Emanuele Luzzati” nel 2024, finalista Inbox Verde 2025.

Con programma ricco e capace di intrecciare spettacolo, ricerca artistica, riflessione e divertimento, CICO vuole rappresentare un nuovo appuntamento culturale che vuole promuovere il linguaggio del circo contemporaneo e del teatro urbano, e che punta, dopo la prima edizione, ad arricchirsi e a crescere negli anni.

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