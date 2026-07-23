Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Calabria Movie International Short Film Festival – Settima Edizione” nell’ambito del Crotone Summer 2026 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– la chiusura al transito veicolare di via Molo Porto Vecchio, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 dei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio 2026, fatta salva la possibilità di accedere a via Molo Sanità, mediante svolta consentita e regolamentata con apposita segnaletica temporanea e percorso delimitato da transenne.