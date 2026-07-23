Malore durante un’immersione, muore turista tedesco di 61 anni al largo di Tropea

Nel pomeriggio di oggi un uomo di 61 anni, cittadino tedesco in vacanza in Calabria, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre effettuava un’immersione nelle acque al largo di Tropea.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 durante un’escursione subacquea lungo la Costa degli Dei. Il turista stava partecipando all’attività di diving quando, per cause riconducibili a un improvviso malessere, ha avuto un grave problema di salute sott’acqua. Recuperato dall’equipaggio e riportato a bordo dell’imbarcazione, è stato immediatamente assistito da alcuni medici presenti tra gli escursionisti, che hanno avviato le procedure di rianimazione cardiopolmonare.

Nel frattempo è stata attivata la macchina dei soccorsi. La Capitaneria di porto di Tropea ha coordinato le operazioni, richiedendo l’intervento sia dell’elisoccorso sia dei sanitari del 118, che hanno atteso l’arrivo dell’imbarcazione in porto.

Una volta attraccato, il personale medico ha proseguito senza interruzioni i tentativi di rianimazione per quasi un’ora. Nonostante il tempestivo intervento e il lungo lavoro dei soccorritori, il sessantunenne non ha mai ripreso conoscenza ed è stato infine dichiarato deceduto.

Dalle prime informazioni raccolte, la vittima soggiornava in una struttura ricettiva di Simeri Mare, nel Catanzarese, e aveva preso parte a una delle uscite subacquee con partenza dal porto di Tropea.

La Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti previsti per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi che ha portato alla tragedia.