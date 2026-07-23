Rigenerazione urbana, opere pubbliche e turismo: ANCE incontra il sindaco Voce e rilancia le priorità per Crotone

Un confronto istituzionale per rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e sistema delle imprese, con l’obiettivo di individuare priorità e strategie condivise per lo sviluppo della città. È questo il senso dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella Casa comunale tra il sindaco Vincenzo Voce e il direttivo di ANCE Crotone (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

L’incontro, improntato al dialogo e al confronto sui principali temi di interesse comune, ha rappresentato un’occasione per consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale e confermare la volontà di mantenere aperto un canale stabile di confronto sulle questioni che riguardano la crescita del territorio.

Alla riunione hanno partecipato, insieme al sindaco e alla Giunta comunale, il presidente di ANCE Crotone Giuseppe Sammarco e i componenti del direttivo Massimo Villirillo, Margherita Baffa, Massimo Greco, Giovanni Vrenna, Isabella Secreto e Luigi Leone.

Dopo aver rivolto gli auguri di buon lavoro alla nuova Giunta, il presidente Sammarco ha riproposto all’Amministrazione i temi ritenuti prioritari per il comparto delle costruzioni e, più in generale, per lo sviluppo della città, ricevendo disponibilità al confronto.

Tra gli argomenti affrontati figurano la rigenerazione urbana, le opere pubbliche e le infrastrutture, il Piano Strutturale Comunale (PSC), l’assetto urbanistico della città, la semplificazione amministrativa, lo sviluppo del turismo e l’avvio dei lavori del progetto Antica Kroton, considerato uno degli interventi strategici per il rilancio del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema della cultura d’impresa, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.

“ANCE ha evidenziato l’importanza di rafforzare la collaborazione con il mondo della scuola, promuovendo un piano di sviluppo economico capace di valorizzare le potenzialità del territorio e favorire la formazione delle professionalità necessarie al comparto”, ha spiegato Sammarco.

Particolare attenzione è stata dedicata alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione della fascia costiera. “Su questi temi ANCE Crotone ha messo a disposizione dell’Amministrazione comunale lo studio elaborato in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, contenente analisi e proposte progettuali che, oltre agli interventi di rigenerazione, affrontano anche le questioni legate alla riqualificazione della costa e alle azioni per il contenimento del rischio climatico e idrogeologico”, ricorda il presidente di Ance Crotone.

Al termine della riunione è stata condivisa la volontà di proseguire il dialogo istituzionale nella consapevolezza che il confronto costante tra amministrazione e mondo produttivo rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide di sviluppo della città e cogliere le opportunità di crescita del territorio.