Morte di Alessio Pio: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Tropea

Siamo vicini alla famiglia di Alessio Pio, frequentante un asilo nido della nostra Città, purtroppo deceduto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il Sindaco Giovanni Macrì, a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale, esprime profondo cordoglio per una tragedia che ha sconvolto e preoccupato la nostra comunità, soprattutto per il contesto che coinvolge, seppur ancora con nessi oggetto di inchiesta, altri bambini.

Siamo in parte tranquillizzati dal sapere che, dei dieci bambini che complessivamente hanno accusato disturbi, cinque inizialmente ricoverati sono stati dimessi ed uno di essi, ancora sottoposto alle cure dei medici a Catanzaro, non risulterebbe comunque in pericolo di vita.

Come istituzione pubblica non possiamo ora che stringerci al dolore immenso di quei genitori che hanno purtroppo perso per sempre il loro figlio in modo così improvviso e drammatico.