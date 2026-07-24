“Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasiche non lasceranno scampo” - Wisława Szymborska
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaAl via la terza edizione di “SENSEABLE” - il Simposio sulle arti...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Al via la terza edizione di “SENSEABLE” – il Simposio sulle arti elettroniche dedicato al dialogo tra arte e tecnologie emergenti

Dal 4 al 5 settembre 2026 a Reggio Calabria torna SENSEABLE – Simposio sulle arti elettroniche, un programma di ricerca artistica, formazione ed eventi aperti al pubblico promosso dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
SENSEABLE riprende l’idea del simposio come luogo di confronto e condivisione del sapere e la porta nel presente, dando vita a uno spazio aperto in cui ricerca artistica, formazione e sperimentazione si intrecciano attraverso linguaggi differenti.

Quest’anno, SENSEABLE torna con un programma ancora più ampio e una nuova sede: Villa Genoese Zerbi, uno dei luoghi simbolo della città, che per due giorni ospiterà mostre, talk, performance e installazioni, trasformandosi in un luogo di incontro tra artisti, ricercatori, studenti e pubblico.

L’evento si apre con “Narrazioni algoritmiche”, una mostra internazionale di videoarte generativa dedicata alle nuove forme della narrazione nell’epoca dei sistemi intelligenti. Le opere selezionate affrontano temi come narrazione algoritmica, memoria sintetica, identità digitali e relazione uomo-macchina, offrendo uno sguardo critico e speculativo sulle trasformazioni dell’immaginario contemporaneo. La mostra sarà visitabile nelle giornate del 4 e 5 settembre dalle ore 18:00 alle 23:00.

La formazione è affidata al collettivo di artisti e ricercatori Numero Cromatico, che quest’anno conduce la terza edizione della Summer School dello Stretto. Un percorso di ricerca e produzione artistica che indaga il concetto di “Sud artificiale” attraverso gli strumenti teorici e le pratiche artistiche sviluppate da Numero Cromatico: percezione, linguaggio, sistemi complessi, intelligenza artificiale e produzione di conoscenza.
Gli esiti della summer school saranno presentati al pubblico sabato 5 settembre attraverso un’installazione/performance.

La sezione talk propone due incontri dedicati a identità, autorialità, intelligenza artificiale e nuovi immaginari digitali. Venerdì 4 settembre, il duo di artisti Hackatao, tra i pionieri della crypto art internazionale, interverrà online attraverso i propri avatar digitali per riflettere su identità, culture phygital e futuro dell’arte.

Sabato 5 settembre, il talk “Human not found” aprirà un confronto sul ruolo dell’umano nell’epoca delle intelligenze artificiali, una discussione tra pratiche artistiche, trasformazioni culturali e nuovi linguaggi della comunicazione a partire dalle ricerche condotte dall’osservatorio “404 Human not found”.

Il programma si completa con una sezione dedicata alle performance audiovisive e alla musica elettronica, con KIHM, il progetto del musicista Alessio Calivi che intreccia musica elettronica e visual art, e Lorem, la pratica multidisciplinare dell’artista e ricercatore Francesco D’Abbraccio, che utilizza reti neurali e sistemi generativi per produrre immagini, suoni e testi.

Con la sua terza edizione, SENSEABLE conferma la volontà di costruire, a Reggio Calabria, uno spazio dedicato alle arti elettroniche in cui ricerca, formazione e sperimentazione possano incontrarsi e dialogare con la città. Un appuntamento che guarda alle tecnologie non come semplice innovazione tecnica, ma come strumenti capaci di trasformare il modo in cui immaginiamo, raccontiamo e interpretiamo il presente.

Articolo PrecedenteCaffè Letterari del Rhegium Julii dedicati alla scienza con l’astrofisico Gianluca Masi
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Diamante la presentazione del libro “Calabria, Viaggio ozioso di un flâneur… anzi due” di Carla Ciucci e Domenico Gimigliano

Il monitoraggio ambientale a Villa San Giovanni

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria conferma Edoardo Maresca

Mancini: “Basta chiacchiere, la nuova stagione di Cosenza avrà solo una bussola: i risultati”

Beach Volley Calabria Tour, seconda tappa a Villa San Giovanni

“Fimmana” conquista il pubblico di Palmi: successo e applausi per la commedia di Laura Rutigliano

Morte di Alessio Pio: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Tropea

Il programma dell’estate a Caloveto

Il dott. Said Al Sayyad nel Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia: la Calabria conquista un posto nel cuore della ricerca oncologica

Occhiuto: “Grazie Franchini, ha trasformato sistema aeroportuale calabrese”

Scordovillo, cento persone hanno avviato il proprio percorso verso nuove soluzioni abitative: Intrecci fa il punto sul percorso di inclusione

Trasporti, infrastrutture e innovazione: intensa giornata di lavoro per la IV Commissione “Ambiente e Territorio”

Sport e Periferia, Crosia tra i comuni più virtuosi

Convocato per il 27 luglio il consiglio comunale di Siderno

Rigenerazione urbana, opere pubbliche e turismo: ANCE incontra il sindaco Voce e rilancia le priorità per Crotone

Domani l’inaugurazione della nuova Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell’AOU “Renato Dulbecco”

Calabria, incendi: interrogazione urgente di FnV a Pichetto Fratin e Musumeci. Furgiuele “Diamo risposte prima che rimanga solo cenere”

CICO, il Festival di Circo e Teatro urbano arriva a Filadelfia dal 28 luglio all’1 agosto

Malore durante un’immersione, muore turista tedesco di 61 anni al largo di Tropea

Da stasera a Capo Colonna tornano i concerti di “This Must Be The Place”

Martedì 28 luglio convocato il Consiglio comunale di Cosenza: undici i punti all’ordine del giorno

Doppio appuntamento a Scolacium il 24 e il 26 luglio con Armonie d’Arte Festival

L’Amministrazione comunale risponde a D’Ippolito: “Ignora gli atti e alimenta allarmismi”

San Gregorio d’Ippona,il consigliere Gregorio Lo Muto porta in Consiglio Comunale la mozione sulla prevenzione oncologica

Aggiudicati i lavori di riqualificazione dell’IC “Patari – Rosari”

I Circoscrizione, eletti il vicepresidente, i membri dell’esecutivo e i capigruppo

Sanità pubblica e lavoro, centinaia di firme a Serra San Bruno per le due leggi popolari della Cgil

Losiggio (I Liberali): “Avevamo lanciato l’allarme poche ore prima. Ora basta promesse: la sicurezza dei bambini deve diventare una priorità nazionale”

Legacoop Calabria: “Ricostituire subito la Consulta regionale della cooperazione. Serve una nuova stagione di dialogo tra Regione e movimento cooperativo”

Nuova Statale 106, Micheli: “Opera strategica per la Calabria e decisiva per il rilancio della Locride”

Piscine, Loizzo (Lega): “Ok a dl sport, mai più tragedie come quella della piccola Alice”

Mobilità, la Regione investe 44 milioni per 54 hub di interscambio: trasporto pubblico più moderno in 44 Comuni

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Viabilità provinciale, estate di cantieri nel Cosentino

Anas, Baldino (M5S): “A me impedito l’accesso al cantiere del Terzo Megalotto, poi sopralluoghi con esponenti del centrodestra. Il Ministro chiarisca”

Installati nuovi ATM Postamat di nuova generazione in provincia di Reggio Calabria

Enti locali, via libera dalla Commissione del Viminale ad assunzioni e piani finanziari: interessati anche Comuni e Provincia di Cosenza

Autonomia differenziata, il PD Calabria: “Il governo Meloni volta le spalle al Sud e mette a rischio il diritto alla salute”

Autonomia differenziata, la Cgil Calabria attacca: “La regione è già penalizzata, servono più diritti e non nuove divisioni”

FAI, i luoghi del cuore più votati e amati dell’estate in Calabria

Incendi tra Sicilia e Calabria, oltre 1.400 interventi dei Vigili del Fuoco: rafforzato il dispositivo di emergenza

Imprese, sottosegretario Sbarra: “Il Mezzogiorno guida la crescita nel secondo trimestre 2026”

Caffè Letterari del Rhegium Julii dedicati alla scienza con l’astrofisico Gianluca Masi

Maxi impianto fotovoltaico nel Vibonese, Barbuto (M5S): “Va fermato, si utilizzino i parcheggi già esistenti”

Università Mediterranea: la ricerca scientifica motore di crescita e futuro per il territorio

Processo “Black Wood”, 53 assoluzioni e 8 condanne: ridimensionata l’accusa sull’inchiesta contro la cosca Ferrazzo

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Museo Multimediale 2026

Ospedale di Cosenza, riattivata dopo trent’anni l’elisuperficie: inaugurata anche la nuova Utic

Fazio (Comitato Reggio Calabria 1754): “Dopo 12 anni in Fratelli d’Italia, aderisco a Futuro Nazionale: scelgo la coerenza, non la convenienza”

Mendicino, la COSFEL approva il bilancio stabilmente riequilibrato

Cia Calabria proclama lo stato di agitazione permanente: “Servono tutele per agricoltori e produzioni locali”

Riqualificazione artistica dell’area verde di Viale delle Accademie Vibonesi: al via l’intervento firmato da Antonyo Marest

Welfare di prossimità ed emergenza caldo: l’INPS di Cosenza mette a disposizione i propri spazi come “rifugio climatico” per la cittadinanza

Sanità, emodinamica a Crotone. Ferrari: “Da impegno istituzionale a realtà salvavita. Un risultato atteso da oltre vent’anni”

Riforma “Progetti di vita”, Filomena Greco (CR-IV): “Gli atti ufficiali raccontano una realtà diversa”

Cinque operai morti in poco più di 24 ore, l’allarme dell’Anmil: “Una strage che racconta il volto del lavoro in Italia”

“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, Catanzaro celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Iemma: “La Bandiera Blu è un nostro punto di orgoglio...

Costarella (ProCiv Calabria): “Incendi in calo del 43,9% nelle ultime 24 ore, crescono segnalazioni dei cittadini”

Caldo in attenuazione, weekend di tregua: quasi tutta l’Italia torna al bollino verde

Un luogo del cuore che unisce chi parte e chi resta: proposta d’intitolazione per gli Emigranti Girifalcesi

Crotone, servizio idrico: comunicazioni del C.O.C.

Incendi nel Vibonese, ingenti danni a coltivazioni e aziende agricole: fiamme anche vicino al nuovo ospedale

Cosenza, opposizione: “Revisori, si o no?”

Innovazione, formazione e territorio: la Provincia di Cosenza e il Polo Digitale Calabria insieme per la transizione digitale

“Fattorie aperte in Sila”, al via la 21esima edizione: debutta l’assistente digitale con l’intelligenza artificiale

Autonomia differenziata, Ranuccio: “Un voto che rischia di dividere il Paese. La Calabria deve far sentire la propria voce”

Catanzaro, inaugurata la Casa di Comunità al Lido: sanità e servizi sociali insieme per l’assistenza ai cittadini

ASP Reggio Calabria, online il portale PNES

Legambiente: “Oltre 14mila cani rischiano di restare nei rifugi”. Calabria tra le regioni più esposte al randagismo

A Ferruzzano nasce il “Borgo del Benessere”: due giorni tra arte, natura e musica d’autore

Caldo insostenibile nei negozi di Reggio: la denuncia della Fisascat Cisl

Cosenza, il Comune pubblica l’avviso per la formazione di operatori museali multimediali

Il cinema al femminile al centro del Magna Graecia Film Festival di Soverato

Castrovillari (Cs), “Il Corso dei Colori” per difendere l’isola pedonale: al via la petizione per una città a misura di persona

Scritta intimidatoria contro il parroco di Dipignano, solidarietà dell’Associazione La Pira: “Un attacco ai valori della comunità”

Manipolazione psicologica e sette, nasce “Dr. Setta”: il progetto nelle scuole per difendere i giovani dai rischi del condizionamento

Crotone, controlli estivi della Guardia di Finanza: irregolarità fiscali nel 70% dei casi e oltre 183mila prodotti sequestrati

Continent-Island International Gps Race 2026: al via la 19° edizione della storica traversata a vento dello Stretto Di Messina

Catanzaro, revocata una misura di prevenzione: decisivo il percorso rieducativo durante la detenzione

Autonomia differenziata, Catanzaro Punto di Svolta: “No a nuovi squilibri tra Nord e Sud”

Energia verde sui binari, a Saline Ioniche il più grande impianto fotovoltaico di Ferrovie dello Stato

Agricoltura in crisi, CIA Calabria proclama lo stato di agitazione: “Difendere la terra e il reddito degli agricoltori”

Maxi fotovoltaico nella Piana degli Scrisi, Barbuto (M5S): “Fermare il progetto, sì alle rinnovabili sui parcheggi”

Agricoltura, ambiente e salute: a Cetraro un tavolo tecnico su pesticidi, nuovi Ogm e tutela delle api

Sanità, l’elisoccorso cambia sede: nuova base al’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme

Università di Catanzaro, Artù chiede il rilancio dell’offerta formativa: “Ripristinare Veterinaria e attivare Ingegneria Informatica”

Contrattazione di genere, la CISL Calabria rilancia il sindacato di prossimità per costruire una reale parità nei luoghi di lavoro

Trasporto pubblico in Calabria, Oliverio: “Riforma inquietante, la Regione si fermi”

Sicurezza sul lavoro, UIL Calabria: “Quindici morti in sei mesi. La Calabria continua a contare le sue vittime: basta annunci”

‘Ndrangheta, confisca da oltre 5 milioni di euro a imprenditore di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Casino non aams guida completa per scegliere, registrarsi e giocare dall’Italia

CICO, il Festival di Circo e Teatro urbano arriva a Filadelfia dal 28 luglio all’1 agosto

Gabriele Mascaro conquista il titolo di Vice Campione Italiano Cadetti nei 200 ostacoli: nuovo prestigioso risultato per la Kairos Nuoto Lamezia

Minori, appello di Emanuele Mattia ai sindaci: “Più controlli su alcol, tabacco e sigarette elettroniche”

Palmi (RC), approvato l’assestamento di bilancio: più risorse per servizi e nuove agevolazioni tributarie

Ardore (RC), furto di energia elettrica nelle case popolari: sette denunciati dai Carabinieri

Briatico (VV), occupazione abusiva del demanio marittimo: la Guardia di Finanza sequestra 13 imbarcazioni

Apollo e Artemide sulle sponde dello Stretto: Mito e Culto da Anassilaos ad Augusto fra Reggio e Messana

Città Metropolitana di Reggio, Cisl e Cisl Fp: “Subito confronto con la nuova governance su organico, deleghe e lavoro”

Italia del Meridione accelera a Cosenza: “Nel 2027 saremo presenti con una nostra lista”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook