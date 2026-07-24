Cittanova: il Teatro Gentile apre il sipario sulla XXIII Stagione Teatrale 2026-2027 dell’Associazione Kalomena

Il Teatro Gentile si prepara a vivere una nuova stagione di grande spettacolo. L’Associazione Kalomena ha presentato la XXIII Stagione Teatrale 2026-2027, un cartellone che, da dicembre ad aprile, porterà a Cittanova alcuni dei più importanti protagonisti della scena italiana e internazionale, confermando il teatro cittadino come uno dei principali poli culturali della Calabria.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente dell’Associazione Kalomena, Dott. Girolamo Demaria, il sindaco della città, Avv. Domenico Antico, l’assessore alla cultura, Avv. Rita Morano, il Presidente della Fondazione BCC Calabria Ulteriore, Dott. Paolo Germanò.

La stagione, promossa dall’Associazione Kalomena con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cittanova, il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della BCC – Fondazione Calabria Ulteriore, si sviluppa attorno al tema “Come l’acqua che scorre”, un titolo che richiama la capacità del teatro di attraversare il tempo e rinnovarsi senza smarrire la propria identità, continuando a creare legami tra artisti e pubblico.

Saranno dieci gli appuntamenti in programma, con un’offerta culturale che unisce prosa, musica, danza, teatro della tradizione, commedia, cabaret ed eventi speciali, mantenendo quella varietà di linguaggi che da sempre contraddistingue la rassegna.

Il sipario si alzerà con il fascino senza tempo dello Schiaccianoci, interpretato dall’International Classical Ballet of Ukraine, cui seguiranno alcuni dei nomi più amati del panorama teatrale e musicale italiano: Eugenio Finardi, Biagio Izzo, Valentina Persia, Ale & Franz, Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Massimo Venturiello, Maurizio Micheli, Mario Autore, Anna Iodice, Domenico Pinelli e Pippo Pattavina.

Gran finale il 3 aprile con uno Special Event fuori abbonamento: per la prima volta insieme e per l’unica data in Calabria saliranno sul palco Banco del Mutuo Soccorso, New Trolls e Le Orme con Bernardo Lanzetti, protagonisti del concerto “Una Storia Unica”, destinato a diventare uno degli eventi musicali più attesi della stagione.

La rassegna conferma inoltre la propria attenzione verso i giovani, con iniziative dedicate agli studenti e agevolazioni sugli abbonamenti, e rinnova il progetto Teatro Gourmet, che con una serie di degustazioni abbina gli spettacoli alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, contribuendo alla promozione culturale e turistica di Cittanova e del territorio.

La campagna abbonamenti prenderà il via mercoledì 23 settembre, mentre i biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili su Vivaticket a partire dal mese di agosto.

Con la XXIII edizione, il Teatro Gentile rinnova una tradizione costruita in oltre trent’anni di attività, proponendo una stagione che punta sulla qualità artistica, sulla pluralità dei linguaggi e sul valore del teatro come luogo di incontro, partecipazione e crescita culturale.

Perché, come l’acqua che scorre, il teatro trova sempre la strada per raggiungere chi è disposto ad ascoltare una storia.