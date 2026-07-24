Tragedia di Cosenza, malore per la madre del 25enne morto: trasferita in ospedale

Momenti di forte tensione nell’abitazione di via dei Mille, a Cosenza, dove viveva il giovane di 25 anni deceduto nei giorni scorsi dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri.

Secondo quanto emerso, la madre del ragazzo, profondamente provata dalla perdita del figlio, ha accusato un grave malore accompagnato da una violenta crisi d’ansia. Durante quei momenti avrebbe anche manifestato l’intenzione di gettarsi dallo stesso balcone da cui si è verificata la tragedia.

A dare l’allarme sono stati i familiari presenti nell’appartamento, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi attraverso il numero di emergenza 118.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e la donna è stata assistita dal personale del Centro di salute mentale, che le ha prestato le prime cure prima di disporne il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari e tenuta sotto osservazione.