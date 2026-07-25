Villa San Giovanni celebra il Biscotto Nautico: il 2 agosto fiera tra sapori, artigianato e musica

Il Comitato del Commercio Villese invita cittadini e visitatori a partecipare alla Fiera del Biscotto Nautico, un appuntamento dedicato alla tradizione e ai sapori del territorio.

“In occasione del cartellone di eventi estivi “L’Estate in Villa 2026”, il Comitato del Commercio Villese promuove una giornata all’insegna del gusto, della cultura e della valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per il 2 agosto, in concomitanza con la suggestiva Traversata dello Stretto, sul lungomare Cenide di Villa San Giovanni, dove saranno allestiti 25 gazebi dedicati al food e all’artigianato.

Numerosi i commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, offrendo un’ampia varietà di specialità gastronomiche: dalla pizza fritta agli arancini, dal panino con pesce spada allo stocco, passando per hamburger, panini con salsiccia, coppi di pesce e tante altre proposte, sia dolci che salate. Ampio spazio sarà riservato anche agli artigiani locali, che esporranno creazioni uniche realizzate a mano.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno presenti anche giostre dedicate ai più piccoli e tanta musica, per una giornata di festa pensata per tutte le età.

Fiera del Biscotto Nautico – Tradizione e storia da gustare

Protagonista dell’evento sarà il tradizionale biscotto nautico, realizzato dallo storico Panificio Santoro, che ne ha curato la riproduzione per essere donato ai numerosi visitatori. La sua particolarità risiede nella doppia (o tripla) cottura: un processo che elimina completamente l’umidità, rendendolo estremamente duro ma capace di conservarsi per mesi, se non anni.

“Il Comitato del Commercio Villese – afferma la presidente Maria Idone – è una realtà in continua crescita. Sono tanti gli imprenditori che credono in un progetto concreto di sviluppo territoriale, e numerosi sono ancora i progetti da realizzare. Questa iniziativa rappresenta la dimostrazione della volontà di far vedere che Villa San Giovanni è una città viva, dinamica e pronta a guardare al futuro e al cambiamento .”

Il Comitato si conferma così simbolo di identità e valorizzazione del territorio, oltre ogni stereotipo.

Vi aspettiamo il 2 agosto, a partire dalle ore 10:00, sul lungomare Cenide”.