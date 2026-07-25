“Quanti anni deve vivere un uomo prima che gli sia concesso di essere libero, quante volte può un uomo voltare la faccia e fingere di non aver visto… La risposta, amico, è dispersa nel vento” - Bob Dylan – “Blowing in the wind”
HomeCalabriaReggio CalabriaVilla San Giovanni celebra il Biscotto Nautico: il 2 agosto fiera tra...
CalabriaReggio Calabria

Villa San Giovanni celebra il Biscotto Nautico: il 2 agosto fiera tra sapori, artigianato e musica

Il Comitato del Commercio Villese invita cittadini e visitatori a partecipare alla Fiera del Biscotto Nautico, un appuntamento dedicato alla tradizione e ai sapori del territorio.

“In occasione del cartellone di eventi estivi “L’Estate in Villa 2026”, il Comitato del Commercio Villese promuove una giornata all’insegna del gusto, della cultura e della valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per il 2 agosto, in concomitanza con la suggestiva Traversata dello Stretto, sul lungomare Cenide di Villa San Giovanni, dove saranno allestiti 25 gazebi dedicati al food e all’artigianato.

Numerosi i commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, offrendo un’ampia varietà di specialità gastronomiche: dalla pizza fritta agli arancini, dal panino con pesce spada allo stocco, passando per hamburger, panini con salsiccia, coppi di pesce e tante altre proposte, sia dolci che salate. Ampio spazio sarà riservato anche agli artigiani locali, che esporranno creazioni uniche realizzate a mano.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno presenti anche giostre dedicate ai più piccoli e tanta musica, per una giornata di festa pensata per tutte le età.

Fiera del Biscotto Nautico – Tradizione e storia da gustare
Protagonista dell’evento sarà il tradizionale biscotto nautico, realizzato dallo storico Panificio Santoro, che ne ha curato la riproduzione per essere donato ai numerosi visitatori. La sua particolarità risiede nella doppia (o tripla) cottura: un processo che elimina completamente l’umidità, rendendolo estremamente duro ma capace di conservarsi per mesi, se non anni.

“Il Comitato del Commercio Villese – afferma la presidente Maria Idone – è una realtà in continua crescita. Sono tanti gli imprenditori che credono in un progetto concreto di sviluppo territoriale, e numerosi sono ancora i progetti da realizzare. Questa iniziativa rappresenta la dimostrazione della volontà di far vedere che Villa San Giovanni è una città viva, dinamica e pronta a guardare al futuro e al cambiamento .”

Il Comitato si conferma così simbolo di identità e valorizzazione del territorio, oltre ogni stereotipo.

Vi aspettiamo il 2 agosto, a partire dalle ore 10:00, sul lungomare Cenide”.

Articolo PrecedenteGuardie mediche chiuse, i consiglieri metropolitani Versace e Luciano: “La medicina territoriale sta crollando e il pronto soccorso GOM sull’orlo del collasso”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Guardie mediche chiuse, i consiglieri metropolitani Versace e Luciano: “La medicina territoriale sta crollando e il pronto soccorso GOM sull’orlo del collasso”

Reggio Calabria, La Strada: “Più alberi e meno cemento per una città vivibile e resiliente”

Pietrapaola, presentato l’Agosto Pietrapaolese 2026: un mese di eventi tra cultura, musica, tradizioni e sapori

Archeologia Salvata. Dal saccheggio alla memoria. In arrivo il nuovo volume edito da Libritalia Edizioni

L’1 agosto a Grimaldi (Cs) “Giacche Verdi Beer Fest & Moto Incontro”

Operaio morto in un parco eolico del Cosentino, lutto cittadino nel Potentino

Reggio: il 28 e il 29 luglio a Pellaro “A calata du suli” Fest

Mongiana (VV), il teatro racconta la grande storia delle Ferriere: cinque spettacoli per riscoprire un patrimonio calabrese

Paola (Cs), sequestrato stabilimento balneare: occupata abusivamente un’area demaniale di 1.800 mq

Il 17 ottobre a Cosenza torna “Terra: Opera Aliena”

La Viola Reggio Calabria affida la regia a Gabriele Romeo: ufficiale l’ingaggio del playmaker ex Ravenna

Reggio Calabria, al via “Concerti nell’Area Griso-Laboccetta”: cinque serate tra musica e archeologia

Anziano scomparso dall’ospedale di Crotone, l’Asp: “Avviata un’indagine interna”

A Paola 250 atleti per Aquathlon – Trofeo San Francesco

Volley, il Presidente del Consiglio Comunale Milia: “L’iscrizione della Puliservice in B2 è un orgoglio per la Città”

San Lorenzo Bellizzi approva il Regolamento per l’Amministrazione Condivisa. Un nuovo passo nel percorso promosso da Borghi Autentici d’Italia

Iconic Film Fest, l’emozione del cinema verità con Mimmo Calopresti: “La regia è un potente atto creativo”

La barca Mavisu approda domani nel porto di Crotone

Siderno (RC), Claudio Cordova presenta il romanzo “I padroni della ‘ndrangheta”: ospite la pm Sara Amerio

Cosenza: volgono al termine alla Città dei Ragazzi le attività del Summer Camp che tornerà a settembre

Gli eventi di agosto al Museo Amarelli di Corigliano Rossano

AIC e Federitaly, a Cosenza presentato il patto di collaborazione per sostenere l’agrifood e rafforzare il Made in Italy

“Coltivare Speranze”, detenuti protagonisti del recupero dell’antico Olivo della Madonna

“Cash back”, Senese (UIL Calabria): “Sulle risorse dei lavoratori nessuna zona grigia”

Felici & Conflenti, torna la festa di comunità più grande della Calabria

Reggina, all in per Da Silva e Volpicelli. Ritiro al Nord da fine luglio

Metropolitana di superficie di Catanzaro, da lunedì 27 luglio servizio serale fino alle 22:50. Il sindaco ringrazia Ferrovie della Calabria per il segnale di...

Giovino, ‘Catanzaro punto di svolta’: “Scelta eticamente deplorevole e politicamente autodistruttiva”

Intitolata a Leopoldo Conforti la scalinata tra il Liceo Classico “Bernardino Telesio” e l’Accademia Cosentina. Franz Caruso: “La memoria dei grandi della nostra città...

Iconic Film Fest, l’emozione del cinema verità con Mimmo Calopresti: “La regia è un potente atto creativo”

Crotone, riapre il Balneum di Capo Colonna: torna visitabile il mosaico dei delfini

Scarpino e Veraldi replicano all’ex assessore Russo: “Dov’era quando la precedente amministrazione autorizzava nuove costruzioni nel retro porto?”

Comune di Cassano all’Ionio, Attivo in città il PIS – Pronto intervento sociale

Polistena, il Tribunale “salva” l’azienda agricola colpita dall’interdittiva antimafia: disposto il controllo giudiziario, sospesi gli effetti dl provvedimento prefettizio

Asili nido comunali a Cosenza: pubblicato l’avviso per le iscrizioni per l’anno educativo 2026-2027

Catanzaro, festeggiamenti civili Madonna a Mare: rinviato il concerto dei Collage

Scuola, CNDDU: “Proposta una nuova politica dei redditi per il personale docente. Il vero nodo è il salario reale, non il salario nominale”

Autonomia differenziata, DPM: “Un inganno a danno della Calabria. Occhiuto rompa il silenzio”

Festa dei Sacri Cuori: entra nel vivo la festa di Catona. Luna Park aperto fino a domenica

Appello sospende efficacia della decadenza, Lucano torna sindaco di Riace

Corto Circuito Sud: la rete dei festival che trasforma la cultura del mezzogiorno in sistema produttivo. Ecco il programma 2026

Mattiani: “Istituito ufficialmente corso laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”

Parte con il piede giusto l’edizione 2026 del Festival delle Invasioni: con Dargen D’Amico balla tutta Piazza XV Marzo. Gli appuntamenti di sabato 25...

Via libera del Consiglio provinciale di Cosenza ai provvedimenti finanziari

“Blu in Flag 2026”: a Giovino ci sarà anche la campionessa italiana di Lifesaving, la catanzarese Federica Alampi

Caro carburanti: CLAAI Energia Calabria chiede un intervento immediato del Governo

Stasera Mario Venuti al Torrefranca Jazz Festival di Vibo Valentia

La Cadi Antincendi Futura ingaggia Christian Xavier dos Santos

Morte del giovane durante una perquisizione, il sindaco Caruso: “La tutela della dignità della persona rafforza lo Stato di diritto”

Morte del 25enne a Cosenza, il collettivo ‘La Base’: “Si faccia piena luce sulla vicenda”

Rifondazione Comunista: “Fare piena luce sulla morte di Mohamed Amin Bassioud e prevenire nuove tragedie”

San Ferdinando, avanza il piano “Mare e Aria Puliti 2026”: dal monitoraggio dell’aria alla protezione del Mesima

Esodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti nel weekend: traffico intenso anche sulla A2 e sulla Statale 106

Festa Madonna a Pratora di Tiriolo

Crotone: convocato il Consiglio comunale per il 30 luglio

Cosenza: il sindaco Caruso e l’amministrazione comunale sollecitano la Regione e l’Azienda Calabria Verde per gli interventi di pulizia dei fiumi

Gal Serre Calabresi: al via le domande di iscrizione al corso di formazione per Guide Ambientali Escursionistiche

Tragedia di Cosenza, malore per la madre del 25enne morto: trasferita in ospedale

Incendio al Parco nazionale del Pollino: si contano i danni nell’area di Morano, Castrovillari, Frascineto e San Basile

Cittanova: il Teatro Gentile apre il sipario sulla XXIII Stagione Teatrale 2026-2027 dell’Associazione Kalomena

Lago di Vico, proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari: in campo squadre specializzate da tutta Italia

Catanzaro: convocato il Consiglio comunale

Villa San Giovanni, dopo quattro anni due palazzi comunali sono ancora inaccessibili. Forza Italia: “Non è solo un ascensore che manca, è un diritto...

Osservatorio delle Due Sicilie: “La destra storica, la Calabria è atavica”

Anziano scomparso dall’ospedale di Crotone, la denuncia della figlia: “Per oltre dieci ore nessuno lo ha trovato”

Lamezia Terme, dal 28 al 31 luglio torna la rassegna culturale “Al Vaglio”

Caduti due alberi monumentali, chiusa temporaneamente la Riserva dei Giganti della Sila

Evento a Belvedere Marittimo (CS) con Bignami e Fidanza: “Decisi a difendere ancora l’Italia”, sabato 25 luglio in piazza Amellino

Unical brevetta una tecnologia a microonde per diagnosticare le infiammazioni cardiache senza prelievi

Emodinamica a Crotone, Megna: “Una conquista attesa per anni”

Meteo, nel weekend arrivano temporali e temperature in calo: poi tornerà il caldo africano

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria porta il talento calabrese a Forme nel Verde 2026

A Ricadi e Torre Marrana ritorna DRACMA con Capo Arte Teatro Festival, dal 4 al 30 agosto

Morte del piccolo Alessio Pio, prosegue il monitoraggio sanitario: sotto controllo i 38 bambini dell’asilo di Tropea

“Una Cosa di Sinistra” arriva a Catanzaro: appuntamento oggi al Kiosko

Crotone, inchiesta su un ex dirigente sindacale: sequestri e perquisizioni per presunte distrazioni di fondi

Tutto pronto per One Party: l’evento in arrivo a Sellia Marina

Morte del 25enne a Cosenza, la Procura apre un’inchiesta: disposta l’autopsia

Galati (commissario provinciale di Azione Vibo Valentia): “Bene approvazione legge centri estivi, oratori e associazioni come soggetti educativi”

Allagamenti urbani, Regione e università insieme per nuovi modelli di prevenzione

Dai ragazzi di Giffoni alle alici di Fuscaldo, Barbieri porta la cucina povera dove nasce il futuro: sabato 25 cooking show al Festival, poi...

Punibilità dei minori, Marziale critica il Governo: “Scelta culturalmente pericolosa”

Wizz Air annuncia due nuove rotte per Lamezia Terme: la Calabria sempre più connessa al Nord Italia

Csm, via libera dalla Quinta Commissione: Giuseppe Lombardo verso la Direzione nazionale antimafia

Reggio Calabria, Vito-Ortì trasformata in una discarica abusiva: il consigliere Paviglianiti chiede interventi immediati

Sanità: dal 28 luglio al via in Calabria il Numero Europeo Armonizzato 116117 per le cure non urgenti

Europa a casa, Princi: “Pubblicato il report di luglio con tutti i bandi finanziati dall’Unione Europea”

Morte del 25enne durante una perquisizione a Cosenza, il legale della famiglia: “Fare piena luce sulla gestione dell’intervento”

I Giganti della Sila chiudono temporaneamente

Autonomia differenziata, Filomena Greco, Casa Riformista – Italia Viva, alla Lega Veneto: “Altro che fiumi di denaro. Il Mezzogiorno ha dato molto più di...

Magna Graecia Film Festival: la 23esima edizione a Soverato dal 25 luglio all’1 agosto 2026

Bimbo morto dopo il ricovero, accertamenti nell’asilo di Tropea: struttura ancora sotto sequestro

Marziale: “Abbassare soglia punibilità minori è errore culturale e giuridico”

Demolizione ex scuola Mazzini Catanzaro, Palaia: “Fase nuova e molto concreta per il centro storico”

Oggi inaugurazione della seconda area fitness della città quella posta sul lungomare di Schiavonea

Soveria Mannelli celebra il “Festival del lamento”: quattro giorni tra cultura, ironia e riflessione

Il Pd di Gioiosa Ionica ricorda Mimmo Lucà. Evento pubblico il 2 luglio

Catanzaro ha un nuovo prefetto. Il messaggio del sindaco Nicola Fiorita

Dai flussi al valore: turismo, imprese e ricadute territoriali in Calabria

Uscito il bando per il Concorso letterario nazionale di narrativa breve Riccardo Sicilia

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook