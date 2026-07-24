Volley, il Presidente del Consiglio Comunale Milia: “L’iscrizione della Puliservice in B2 è un orgoglio per la Città”

“L’approdo della Puliservice Volley in Serie B2 femminile è una bellissima notizia per lo sport reggino e conferma quanto il nostro movimento pallavolistico sia in una fase di straordinaria vitalità.

Aver centrato questo traguardo, affiancando al cammino della compagine maschile un progetto femminile di alto profilo, dimostra la capacità della nostra città di fare sistema e testimonia la vitalità e la lungimiranza di questa società”.

A dichiararlo in una nota il Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia.

“Come Istituzioni, non possiamo che guardare con grande favore a questo risultato, il giusto premio per il lavoro, la passione e i sacrifici profusi in questi anni da tutto lo staff tecnico e sportivo e da tutti coloro che credono nella forza dello sport come volano di crescita per il nostro territorio” aggiunge.

“Alle atlete, alla società e a tutto lo staff va il mio incoraggiamento e il sostegno dell’ intero Consiglio Comunale, in attesa dell’inizio del campionato, pronti a fare il tifo per le nostre ragazze.

Buon lavoro alla Puliservice Volley e in bocca al lupo per questa nuova, entusiasmante avventura!” conclude il Presidente.