Grande partecipazione a Vibo Marina per la prima giornata di “Al Sole… in Salute”

Vibo Valentia, 26 luglio 2026 – Si è svolta oggi, presso il Lido La Playa di Vibo Marina, la prima giornata della campagna “Al Sole… in Salute – Esporsi al sole in sicurezza con gli esperti”, registrando una grande partecipazione di cittadini, famiglie e villeggianti.

A partire dalle ore 10:00, le postazioni allestite in via Vespucci II Traversa hanno accolto numerose persone interessate a ricevere informazioni e indicazioni qualificate sulla corretta esposizione al sole, sulla protezione della pelle, sulla sana alimentazione durante il periodo estivo e sulle precauzioni da adottare per salvaguardare anche la salute degli animali domestici.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con farmacisti, medici, biologi nutrizionisti, veterinari e professionisti in formazione specialistica, ottenendo consigli utili e personalizzati.

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia, presieduto dal dott. Vincenzo Bartone, ha preso parte attivamente alla giornata insieme agli altri Ordini professionali, alle rappresentanze di Federfarma, all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, alla Fondazione “Il Caduceo”, ad ARPACAL e alle amministrazioni comunali che hanno patrocinato la manifestazione.

La significativa presenza di cittadini ha confermato l’importanza di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di maggiore frequentazione estiva, attraverso un linguaggio chiaro e il contatto immediato con i professionisti sanitari.

«La grande partecipazione registrata oggi rappresenta un risultato particolarmente positivo e dimostra quanto sia forte, tra i cittadini, la richiesta di un’informazione sanitaria affidabile e facilmente accessibile. Il farmacista, quale professionista sanitario di prossimità, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della prevenzione e nell’orientamento verso comportamenti consapevoli e responsabili».

Lo dichiara il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia, esprimendo soddisfazione per l’accoglienza riservata all’iniziativa.

La campagna proseguirà domenica 2 agosto, dalle ore 10:00, con ulteriori appuntamenti a Montepaone Lido, Tiriolo, Cirò Marina, Crotone, Locri, Reggio Calabria, Corigliano-Rossano e Badolato Marina.

La giornata di Vibo Marina ha rappresentato un concreto esempio di collaborazione tra professionisti sanitari e istituzioni, con l’obiettivo comune di diffondere la cultura della prevenzione e favorire una fruizione consapevole e sicura del sole e della stagione estiva.