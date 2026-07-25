Elezione in Città Metropolitana: festa a San Roberto per il sindaco Roberto Vizzari

Un traguardo politico di rilievo e motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità di San Roberto. L’elezione del sindaco Roberto Vizzari a consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la lista Forza Italia, è stata accolta con grande entusiasmo dall’amministrazione locale e dall’intera comunità.

​«Esprimiamo grandissima soddisfazione per questo traguardo straordinario» dichiara il Gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto. «L’approdo di Roberto Vizzari in Consiglio Metropolitano è il naturale e giusto riconoscimento a un percorso politico e amministrativo impeccabile, fatto di dedizione quotidiana, grande competenza e presenza costante al servizio dei cittadini».

​Un ponte tra territorio ed ente metropolitano

​La presenza del primo cittadino nel consiglio reggino viene vista come una garanzia per la tutela delle esigenze locali. L’obiettivo sarà quello di far valere la maturità amministrativa acquisita sul campo per intercettare risorse decisive, promuovere lo sviluppo infrastrutturale e creare un canale diretto tra il comune e l’ente metropolitano.

​«Siamo certi che saprà mettere la sua profonda esperienza e le sue capacità strategiche al servizio di tutta la provincia reggina» conclude la nota. «A lui vanno i più cari auguri di buon lavoro dal Gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto, con la certezza che questa nuova affermazione si tradurrà in un beneficio concreto e tangibile per tutta la nostra comunità».