Reggio, Parco Lineare Sud: tornano in funzione fontanelle e docce

Prosegue l’impegno della V Circoscrizione, in sinergia con l’Amministrazione Comunale del Sindaco Francesco Cannizzaro, per la cura e la valorizzazione del territorio.

Sono stati completati – si legge in un comunicato stampa – gli interventi di ripristino e manutenzione delle fontanelle pubbliche presenti lungo il Parco Lineare Sud, restituendo alla cittadinanza un servizio essenziale, particolarmente importante durante il periodo estivo.

Gli interventi hanno riguardato la sostituzione delle componenti deteriorate, il ripristino degli impianti e la rimessa in funzione delle fontanelle e delle docce, che tornano così ad essere pienamente fruibili da residenti, sportivi, famiglie e visitatori.

Un sentito ringraziamento all’Assessore alla Manutenzione, Antonino Caridi, per la disponibilità e la concreta collaborazione istituzionale che ha reso possibile il tempestivo completamento degli interventi.

La cura dei beni comuni passa anche attraverso queste azioni quotidiane: piccoli interventi che migliorano concretamente la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità dei nostri quartieri.

La V Circoscrizione e l’Amministrazione Comunale continueranno a lavorare con impegno affinché il territorio sia sempre più decoroso, funzionale e vicino alle esigenze dei cittadini.