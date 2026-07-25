“La classe media italiana è sotto pressione”: l’analisi di Italia delle Identità sul caro vita

“La classe media italiana sta attraversando una fase di crescente difficoltà economica, segnata dall’aumento del costo della vita, dalla riduzione della capacità di risparmio e da una diffusa percezione di perdita di sicurezza economica. È quanto emerge dall’analisi contenuta nel documento “La classe media italiana sotto pressione: il peso crescente del costo della vita”.

Negli ultimi anni molte famiglie, pur disponendo di un reddito da lavoro stabile e contribuendo regolarmente al sistema fiscale e al welfare nazionale, incontrano difficoltà nel mantenere il tenore di vita tradizionalmente associato al ceto medio. Acquisto della casa, istruzione dei figli, gestione delle spese impreviste e accumulo di risparmi risultano sempre più impegnativi. Secondo le analisi dell’OCSE, la classe media nei Paesi sviluppati è sottoposta a una crescente pressione dovuta alla dinamica dei costi di abitazione, istruzione, sanità e servizi, che aumenta più rapidamente dei redditi disponibili. In Italia, nonostante alcuni segnali di recupero dei redditi reali, il potere d’acquisto delle famiglie continua a mostrare fragilità rispetto ai livelli precedenti alla crisi economica del 2007.

Un elemento particolarmente sentito riguarda l’accesso alle misure di sostegno pubblico. Molti nuclei familiari appartenenti al ceto medio ritengono di non beneficiare adeguatamente degli strumenti di welfare, spesso riservati alle fasce economicamente più vulnerabili attraverso parametri reddituali e patrimoniali. Tale situazione alimenta la percezione di una ridotta rappresentanza delle esigenze della classe media. Sul fronte patrimoniale, i dati evidenziano una crescente concentrazione della ricchezza. Le famiglie che possiedono patrimoni finanziari e immobiliari significativi tendono a beneficiare maggiormente della crescita economica, mentre molte famiglie del ceto medio vedono limitarsi le opportunità di accumulazione e valorizzazione del proprio patrimonio. Pur non potendo parlare di una scomparsa della classe media, gli indicatori mostrano una progressiva erosione della sua solidità economica e una maggiore esposizione agli shock finanziari e sociali.

Per rafforzare il ruolo della classe media e sostenere la crescita del Paese, il documento individua alcune possibili linee di intervento:

riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per aumentare i redditi netti delle famiglie;

introduzione di sistemi di agevolazione più graduali e progressivi;

maggior sostegno ai nuclei con figli attraverso incentivi permanenti per istruzione e attività formative;

politiche abitative volte a favorire l’accesso alla casa;

strumenti incentivanti per il risparmio e gli investimenti delle famiglie;

contrasto più efficace all’evasione fiscale e agli sprechi della spesa pubblica.

La sfida dei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra la tutela delle fasce più fragili della popolazione e il rafforzamento delle opportunità per le famiglie del ceto medio, che continuano a rappresentare uno dei pilastri economici e sociali dell’Italia”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del movimento politico “Italia delle Identità”