SS106, Minasi (Lega): “Solidarietà a Mupo di Anas. Da Baldino la solita passerella grillina: le istituzioni si rispettano, non si strumentalizzano per finire sui giornali”

«Quanto accaduto al cantiere del Terzo Megalotto della Statale 106 è l’ennesima dimostrazione del modus operandi dei soliti grillini: cercare la polemica e la visibilità mediatica invece di rispettare le regole, le procedure e i ruoli istituzionali». A dichiararlo è la senatrice della Lega, Tilde Minasi, intervenendo sullo scontro tra l’onorevole Anna Laura Baldino (M5S) e i vertici territoriali dell’Anas.

«Esprimo la mia totale e sincera vicinanza all’ingegner Luigi Mupo, responsabile della Struttura territoriale Anas Calabria, finito al centro di un’ingiusta e inaccettabile aggressione politica», prosegue la senatrice. «È assolutamente normale e doveroso che gli operatori presenti sul posto non facciano entrare nessuno che non sia preventivamente autorizzato. Un cantiere di quell’importanza è un luogo di lavoro complesso, soggetto a precise normative sulla sicurezza che non possono essere piegate a piacimento per mere esigenze di propaganda».

«Chiunque voglia svolgere una reale visita istituzionale – sottolinea Minasi – concorda tempi, modi e protocolli con i vertici dell’ente interessato, non fa blitz. Presentarsi ai cancelli pretendendo di entrare con la stampa al seguito non è esercizio del mandato parlamentare, ma soltanto una sceneggiata a favore di telecamera. I soliti grillini continuano a pensare di poter fare tutto eludendo le prassi e le regole della pubblica amministrazione».

«All’ingegner Mupo e a tutti i lavoratori dell’Anas impegnati sul territorio va il mio ringraziamento per il rigore e la professionalità dimostrati anche in questa occasione», conclude la senatrice leghista.