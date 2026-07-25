Il duo Tortora-De Paola alla guida della ASD Città di Corigliano-Rossano

Entusiasmo, competenza e voglia di costruire qualcosa che vada oltre il calcio. Sono questi gli elementi che accomunano Virgilio Tortora e Giuseppe De Paola, i due allenatori dell’ASD Città di Corigliano-Rossano, pronti a guidare la squadra nel campionato di Prima Categoria 2026/2027.

Per il club si tratta di un nuovo e importante passo in avanti. Nato lo scorso anno con l’obiettivo di rappresentare l’intera città, il progetto sportivo punta a trasformare anche sul campo il percorso di unità tra Corigliano e Rossano, superando ogni campanilismo e costruendo una squadra capace di identificare un unico territorio.

Una missione ben chiara per mister Giuseppe De Paola, che guarda oltre il risultato sportivo: «Dobbiamo creare un’identità di squadra. Abbiamo il privilegio di portare il nome di Città di Corigliano-Rossano ed è proprio sulla strada dell’unità che vogliamo camminare. È fondamentale avere tifosi che sostengano la squadra: vogliamo creare un ambiente sereno, dove prevalgano i valori più autentici dello sport, e riportare allo stadio chi negli anni si è allontanato dagli spalti».

Sulla crescita del gruppo si concentra invece Virgilio Tortora: «Non esiste un solo modo per vincere o per essere un buon allenatore. Il nostro obiettivo sarà lavorare ogni giorno per valorizzare le qualità di ogni singolo giocatore e metterle al servizio della squadra».

Parallelamente prosegue il lavoro del direttore sportivo Fabio Lavia, impegnato nella costruzione della rosa. «Puntiamo soprattutto sui giovani del territorio, ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, crescere e dare il proprio contributo a questo progetto».

La stagione entrerà nel vivo il 24 agosto, con l’inizio della preparazione, mentre il 27 settembre prenderà ufficialmente il via il campionato di Prima Categoria.

L’ASD Città di Corigliano-Rossano ha già definito il nuovo assetto societario per la stagione 2026/2027. Alla guida del club ci sono il presidente Giacomo Ruffo, il vicepresidente Dario Zito, l’amministratore Davide Guerriero, il direttore generale Sandro Avena, il direttore sportivo Fabio Lavia, il dirigente Antonio Falco, insieme agli allenatori Virgilio Tortora e Giuseppe De Paola.

Sostenere progetti come quello dell’ASD Città di Corigliano-Rossano significa investire in una visione dello sport che va oltre il risultato: il calcio diventa occasione di inclusione, crescita, educazione e appartenenza. È sui campi, sugli spalti e attraverso il coinvolgimento dei giovani che si costruiscono comunità più unite, si rafforzano i legami sociali e si promuove il territorio attraverso i valori più autentici dello sport.