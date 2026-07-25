Cadi Antincendi Futura, Paolo Parisi rinnova: il portiere reggino vestirà il gialloblù per la sesta stagione

La Cadi Antincendi Futura annuncia con orgoglio il rinnovo contrattuale di Paolo Parisi, portiere reggino classe 1997, che indosserà la maglia gialloblu per la sesta stagione consecutiva. Un legame che si conferma più stretto che mai, con l’estremo difensore che ormai rappresenta un pilastro fondamentale per il progetto tecnico della società, un giocatore iconico entrato nel cuore di tutti gli sportivi e gli amanti del Futsal.

L’avventura di Parisi con la Futura è iniziata nella stagione 2021/22 e da allora la sua crescita è stata costante e inarrestabile, fino a consacrarlo come uno degli estremi difensori più affidabili e temuti dell’intero campionato di A2 Elite.

Un gatto tra i pali, non disdegna il gol, memorabili le sue realizzazioni negli ultimi anni.

Nella passata annata, il portiere reggino è stato preciso, costante e determinante, regalando al pubblico prestazioni di altissimo livello condite da parate spettacolari e da una personalità che travalica i confini dell’area di rigore.

Il momento clou della stagione ha visto Parisi protagonista assoluto di un’impresa che resterà nella storia del club. In vista del playoff per la corsa alla Serie A, quando tanti altri avrebbero gettato la spugna, il portiere ha messo in mostra uno spirito di sacrificio fuori dal comune. Rientrato in tempi da record da un infortunio alla mano, ha lavorato come un vero leone per farsi trovare pronto nel momento decisivo, dimostrando un attaccamento alla maglia e una dedizione encomiabili.

Parisi, nato il 30 maggio 1997, porta con sé un’eredità importante: è figlio di Martino Parisi, storico portiere delle giovanili della Reggina, e fratello di Gianluca, attuale estremo difensore della Nazionale Azzurra.