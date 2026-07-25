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Reggio, Don Milani al fianco dell’Admo Pro Pellaro: rinnovata la collaborazione tra sport e sociale

“L’ Associazione di volontariato Don Milani, che da anni opera nel mondo del terzo settore della nostra città, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, saluta con grande entusiasmo la nuova realtà calcistica dell’ Admo Pro Pellaro, del Patron Filippo Cogliandro che insieme al Presidente Francesco Cuzzola rappresenterà la continuità della grande esperienza del Bocale Admo. La sintesi di due grandi realtà calcistiche per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Oltre questo la Don Milani rinnova la collaborazione con l’Admo Pro Pellaro per tutte le attività nel sociale, iniziando dal Campo Scuola con i minori che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre presso la casa di cucullaro a gambarie. Insieme per il raggiungimento di grandi risultati. In bocca a lupo per tutto. Una nuova avventura targata Admo Pro Pellaro con la testa ma soprattutto con il cuore”.

Così il presidente dell’associazione Don Milani, Filippo Pollifroni.

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