Cosenza, il 29 luglio il congresso cittadino di Avanti PSI: “Battere le destre”

Si terrà il prossimo 29 luglio, alle ore 18, all’Italiana Hotel di Cosenza il congresso cittadino di Avanti PSI.

Un appuntamento che inaugura la stagione dei congressi del partito.

“Partiamo dal capoluogo – ha detto il presidente nazionale e segretario regionale del partito, Luigi incarnato – per proseguire poi su Rende e in altre realtà. Confidiamo in autunno di poter celebrare il congresso provinciale.

Vogliamo dare una scossa riformista a un centrosinistra troppo asfittico – dice Incarnato – che non si rende conto delle falle di una destra senza idee”.

“Noi celebriamo congressi democratici e partecipati. Dalla sicurezza all’economia Meloni e i suoi alleati hanno fallito in tutto ma il centrosinistra per vincere deve diventare riformista. È quello che Enzo Maraio sta portando avanti.

In Calabria dobbiamo essere opposizione propositiva ma dura: il centrodestra anche qui non ha fatto nulla per i ceti sociali deboli, come si è visto sull’Aterp, tarda ad approvare la legge sugli idonei, alla sanità,fa solo propaganda.

Dobbiamo essere alternativa valida e vincere sia nei grandi comuni che alle politiche – conclude Incarnato – anche perché Vannacci diventerà l’incubo di Meloni e Salvini. O si arrendono alla sua demagogia e questo è improponibile oppure perderanno consensi”.