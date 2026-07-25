Cassano All’Ionio (Cs), Guerrieri: “Serve cambio di rotta su partecipazione ai bandi”

“A malincuore dobbiamo registrare ancora una volta una non ammissione del Comune di Cassano all’Ionio ad un Avviso pubblico per 4 linee di finanziamento a fondo perduto del 100%. In questo caso si tratta dell’Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti della Regione Calabria coofinanziato dall’Unione Europa, fondo FSER. Il bando riguardava 4 linee di finanziamento.

Prima linea di finanziamento: Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare, hub e empori solidali; seconda linea di finanziamento: Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti, Centri del Riuso; terza linea di finanziamento: Riduzione della produzione dei rifiuti plastici; quarta linea di finanziamento: Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua.

Chiediamo più attenzione e più competenza ad un’amministrazione comunale che si commenta da sé per le scelte fatte dal suo insediamento ad oggi.

Vi sono molte opportunità come questa che l’Unione Europea e le altre istituzioni consegnano agli enti locali, ma sta ai governi delle comunità saperle sfruttare al fine di migliorare la qualità della vita e dei servizi dei propri cittadini. Come Spazio Pubblico speriamo vivamente in un cambio di rotta”.

Così Michele Guerrieri (Spazio Pubblico Cassano All’Ionio).