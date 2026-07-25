La Scuola di Musica “F. Cilea” protagonista dell’alta formazione musicale internazionale: successo per la sinergia tra Calabria e Lazio

Nel pieno rispetto dei propri obiettivi statutari volti alla promozione della cultura, alla formazione avanzata e al sostegno delle nuove generazioni di musicisti, l’Accademia delle Arti, in sinergia per questa edizione 2026 all’associazione New Opera Dimension, ha realizzato un articolato progetto didattico e artistico di respiro internazionale. L’iniziativa nasce con la precisa finalità di offrire ai giovani talenti, una felice e concreta opportunità di confrontarsi con maestri di riconosciuta esperienza, creando un ponte formativo d’eccellenza che ha visto intrecciarsi due momenti di straordinario spessore artistico tra Calabria e Lazio.

Il percorso didattico e i concerti finali: dalla Calabria alla Capitale

Entrambe le sessioni di perfezionamento hanno avuto come naturale ed esaltante epilogo un concerto finale, momento in cui il lavoro di ricerca e studio si è trasformato in pura espressione artistica dal vivo: la sessione in Calabria e il concerto di Villapiana è stata ospitata presso lo storico Palazzo dell’Americano nella rinomata cornice estiva di Villapiana (CS). Si è incentrata sulle Masterclass di alto perfezionamento guidate dal M° Agatino Scuderi per la chitarra e dal M° Leonardo Saraceni per la composizione e l’interpretazione musicale. A coronamento del percorso calabrese, il partecipatissimo concerto finale ha visto brillare sul palco le esecuzioni dei giovani talenti Sofia Bellusci, Antonio Greco Gambino, Gabriele Failla, Dorian e Diego Randazzo. Ad impreziosire la serata di Villapiana, la prestigiosa presenza della nota scrittrice Maria Grazia Scarnecchia e del regista e sceneggiatore Sabatino Cariati.

La sessione di Roma e il concerto è stata ospitata nell’Aula Magna dell’Università Valdese. Si è focalizzata sul perfezionamento vocale e pianistico con i seguenti docenti: il compositore e direttore d’orchestra M° Miquel Ortega, il M° Cornelia Blanche (Presidente di Musik Talente) e il M° Ayana Sambuu (presidente di New Opera Dimension) e bel concerto conclusivo ha visto alternarsi sul palco: Daniel Olmos, Clara Blanche, Zhuzhen Feng, Vicente Domínguez e Uyanga Erdenebat. Ad impreziosire l’appuntamento romano, si segnala la presenza tra gli ospiti d’onore in sala del soprano Iole Saraceni, giovane e promettente figlia d’arte, del M° Rosalba Magnoli (Presidente dell’Accademia delle Arti) e dell’attrice Natalia Simonova, a testimonianza del grande valore culturale e mediatico dell’evento.

Un plauso particolare e un sentito ringraziamento vanno alla videomaker ufficiale dell’evento, Baysgalan Munkhdelger, il cui straordinario lavoro visivo ha saputo catturare con rara sensibilità ed eleganza l’intensità emotiva dei laboratori, la dedizione degli allievi e la magia delle esecuzioni dal vivo, documentando in modo impeccabile ogni istante di questa importante iniziativa.

“Collaborare a progetti di questo calibro – ci dichiara il M° Rosalba Magnoli, Presidente dell’Accademia delle Arti – rientra nella missione fondamentale della nostra istituzione: creare opportunità concrete di crescita per i giovani artisti, mettendoli in contatto diretto con le personalità della scena musicale internazionale e valorizzando al contempo il ruolo propulsivo della nostra terra nel panorama culturale.”

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia istituzionale e alla rete di collaborazioni che ha visto fianco a fianco l’Accademia delle Arti, la Scuola di Musica “F. Cilea”, New Opera Dimensions, Musik Talente, l’Impero Vaticano e la World Dream School NGO (quest’ultima curatrice anche dell’Expo d’Arte e Design integrata all’evento).

“Questa prima edizione ha rappresentato un fondamentale ponte formativo e culturale tra la Calabria e il Lazio – aggiunge il M° Leonardo Saraceni – La nostra missione resta quella di creare opportunità concrete per i giovani interpreti; per questo siamo costantemente alla ricerca di nuove collaborazioni e sinergie istituzionali che condividano la nostra stessa visione didattica. Siamo già al lavoro per l’organizzazione della seconda edizione, pronti ad ampliare ulteriormente gli orizzonti e l’offerta formativa per le nuove generazioni di musicisti.“