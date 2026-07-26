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Sicurezza in mare e prevenzione: a Falerna la grande esercitazione sulla spiaggia libera Bandiera Blu

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione, dell’efficienza e della collaborazione per la sicurezza dei bagnanti. Il 25 aprile, a partire dalle ore 18:00, la spiaggia libera Bandiera Blu di Falerna è stata teatro di una spettacolare esercitazione di salvataggio in acqua. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività legate alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (promossa dall’OMS/ONU e sostenuta a livello nazionale dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento), pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle manovre di emergenza e sul soccorso in mare.
L’intervento in mare dell’UCSN e delle Unità Cinofile
La simulazione è stata organizzata e condotta dall’UCSN (Unità Cinofila Salvataggio Navale), la realtà che garantisce attivamente il servizio di salvataggio proprio sulla spiaggia libera della cittadina.
L’esercitazione è entrata nel vivo con uno scenario di doppio recupero tra le onde: due bagnanti in difficoltà, uno privo di coscienza e l’altro nell’impossibilità di nuotare e fare rientro a riva. Raggiunta la zona dei pericolanti a bordo di un gommone di salvataggio, le Unità Cinofile dell’UCSN si sono tuffate in acqua senza esitazione. I cani da salvataggio, coordinati dai propri conduttori, hanno agganciato i due malcapitati e li hanno trainati con precisione fino alla battigia, mettendo in luce la straordinaria sinergia tra uomo e animale nelle operazioni di soccorso acquatico.
Dalla battigia all’ambulanza: dimostrazione BLSD e Croce Rossa
Una volta toccata la terraferma, il testimone è passato ai volontari e al personale della Croce Rossa Italiana, pronti ad assistere i due periclitanti.
Sulla spiaggia è stata eseguita una dimostrazione pratica del protocollo BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), mostrando al pubblico le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore sul paziente inconscio. Una volta stabilizzato il quadro clinico e applicate le tecniche di immobilizzazione necessarie, il ferito è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa, ripartita a sirene spiegate per simulare il trasporto d’urgenza in ospedale.
Presidio del territorio e lavoro di squadra
A garantire la cornice di sicurezza e la gestione dell’area durante l’evento sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, la cui presenza ha sottolineato la forte cooperazione tra le forze dell’ordine e i corpi di soccorso operativi sul litorale.
L’esercitazione si è conclusa tra gli applausi dei presenti, confermando l’eccellente livello di preparazione dell’UCSN e della Croce Rossa e riaffermando l’impegno di Falerna nel garantire uno standard di sicurezza d’eccellenza per la sua spiaggia libera Bandiera Blu.

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