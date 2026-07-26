Il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria promuove l’incontro “I Calabresi e la Guerra delle Fiandre”

Il prossimo 27 luglio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione sul tema “I Calabresi e la Guerra delle Fiandre”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, registra la presenza del Presidente del sodalizio organizzatore Gianni Aiello, che, nel corso della conversazione presenterà parte degli studi, frutto di variegate ed elaborate ricerche, a riguardo il tema in argomento. La Guerra delle Fiandre, nota come Guerra degli ottant’anni (1568-1648), fu il conflitto con cui le 17 province dei Paesi Bassi si ribellarono al dominio di Filippo II di Spagna. Tra le cause della guerra figurano la Riforma, la centralizzazione, la fiscalità e i diritti e i privilegi della nobiltà e delle città. Dopo le fasi iniziali, Filippo II di Spagna, sovrano dei Paesi Bassi, schierò i propri eserciti e riprese il controllo della maggior parte dei territori occupati dai ribelli. Tuttavia, le rivolte diffuse nell’esercito spagnolo portarono a una rivolta generale. Essendo il Mezzogiorno sotto il dominio asburgico, migliaia di calabresi furono inviati a presidiare i territori imperiali e a combattere nelle Fiandre. I contingenti calabresi presero parte ad alcune delle campagne e degli assedi più logoranti della Guerra dei Trent’anni, un conflitto che devastò l’Europa tra il 1618 e il 1648. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte del gradito ospite del sodalizio culturale organizzatore. La conversazione, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 27 luglio.