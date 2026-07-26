“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” - Antonio Gramsci
HomeFronte del palcoFronte del palco CosenzaGrande successo a Castrovillari per l'apertura di Fiore in Folk: Ars Cantus...
Fronte del palcoFronte del palco Cosenza

Grande successo a Castrovillari per l’apertura di Fiore in Folk: Ars Cantus Mensurabilis incanta il pubblico con un viaggio nella grande polifonia europea

Un pubblico numeroso, attento e profondamente coinvolto ha salutato con lunghi applausi il concerto inaugurale della III edizione di Fiore in Folk, ospitato nella prestigiosa Sala del Castello Aragonese di Castrovillari. L’evento, promosso da Cosenza Autentica APS nell’ambito del progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, ha confermato la capacità della musica di trasformare i luoghi della storia in autentici spazi di incontro, bellezza e partecipazione.Protagonista della serata è stato l’ottetto vocale Ars Cantus Mensurabilis, diretto dal Maestro Luigi Maletta, che ha proposto un raffinato itinerario attraverso la polifonia rinascimentale europea, offrendo un’esecuzione di altissimo livello artistico e musicologico. Un concerto che ha saputo coniugare rigore interpretativo, eleganza stilistica e intensità espressiva, accompagnando il pubblico in un percorso capace di attraversare oltre quattro secoli di storia della musica sacra e profana.
Il programma ha alternato autentici capolavori della tradizione europea. L’Ave Maria di Jacques Arcadelt, una delle pagine più celebri del Rinascimento, ha introdotto idealmente la Missa Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, esempio sublime della tecnica della missa parodia, nella quale il materiale melodico del mottetto viene trasformato in una delle più alte espressioni della scuola romana.
Di straordinaria intensità anche le composizioni di Thomas Tallis, figura centrale della musica inglese del XVI secolo, la cui scrittura essenziale e spirituale continua ancora oggi a rappresentare uno dei vertici della polifonia occidentale. Il Cantate Domino, con la sua luminosità sonora e il suo slancio celebrativo, ha restituito tutta la vitalità della musica sacra rinascimentale. Particolarmente suggestiva è risultata anche l’interpretazione di “O Salutaris Hostia” di Franz Liszt, pagina di intensa spiritualità nella quale il grande compositore ungherese rivela il volto più raccolto e contemplativo della propria produzione sacra. L’equilibrio delle voci e la profonda sensibilità interpretativa dell’ensemble hanno saputo restituire tutta la forza meditativa del brano, creando uno dei momenti più emozionanti dell’intero concerto.
Il concerto ha riservato uno spazio particolarmente significativo ai compositori calabresi, offrendo al pubblico un prezioso viaggio nella storia musicale della regione. Il madrigale “Alla dolce ombra” di Jhan Gero, musicista rinascimentale di origine calabrese, ha evidenziato l’eleganza della scrittura vocale cinquecentesca e il ruolo svolto dagli autori meridionali nello sviluppo della grande scuola madrigalistica italiana.
Di grande interesse anche l’esecuzione del madrigale a cinque voci “O che soave bacio” di Alessandro Scialla, compositore originario di Tropea, attivo tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Pubblicato nel Primo libro de’ Madrigali a cinque voci del 1610 su testo di Giovan Battista Guarini, il brano rappresenta una rara e preziosa testimonianza della produzione musicale calabrese del primo Seicento, riportata all’ascolto con grande sensibilità interpretativa e rigore filologico.
Le immagini della serata restituiscono il valore dell’iniziativa: una sala ampiamente partecipata, un pubblico raccolto in un silenzio quasi sacrale durante le esecuzioni e la straordinaria armonia tra la musica e gli spazi storici del Castello Aragonese. Le antiche mura hanno fatto da cornice a un’esperienza sonora di rara intensità, nella quale ogni composizione ha trovato il proprio spazio naturale, trasformando il concerto in un’autentica occasione di crescita culturale e di condivisione.
«La cultura – dichiara Giulio Melicchio, Presidente di Cosenza Autentica APS – è un investimento sul futuro delle nostre comunità. Fiore in Folk nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico attraverso la musica, mettendo in rete artisti di grande qualità, luoghi identitari e territori che hanno ancora molto da raccontare. L’entusiasmo e la partecipazione registrati a Castrovillari confermano che questa è la strada giusta.»
Con questo primo appuntamento prende ufficialmente il via il percorso di Fiore in Folk 2026, una rassegna che attraverserà Calabria e Puglia, coinvolgendo quattro cittàdue prestigiosi ensemble musicalioltre trenta artisti e alcuni tra i più significativi luoghi della cultura del Mezzogiorno. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 1° agosto alle ore 18.00, presso il Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, dove il Mantia Brass offrirà un nuovo e coinvolgente viaggio musicale, confermando la missione di Fiore in Folk: fare della musica un ponte tra storia, identità, turismo e sviluppo culturale dei territori.

__

Articolo PrecedenteGiovanni Segreti Bruno protagonista dell’apertura del concerto di Enzo Avitabile al Festival delle Invasioni di Cosenza
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Insediamento di S.E. Mons. Cesare Di Pietro alla Diocesi di Locri-Gerace: il messaggio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nicotinamide mononucleotide: benefici e uso consapevole

Can Yaman ha inaugurato la ventitreesima edizione a Soverato del Magna Graecia Film Festival

“𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 – 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔”: premiati 9 tra i migliori studenti di Gioia Tauro nella seconda edizione dell’iniziativa

Leonardo Marini in maglia neroarancio anche nella stagione 2026/27

Il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria promuove l’incontro “I Calabresi e la Guerra delle Fiandre”

Reggina, ufficiale: Giancarlo Romairone inizia il proprio percorso come direttore sportivo

Elezione in Città Metropolitana: festa a San Roberto per il sindaco Roberto Vizzari

Sanità, Brutto (FdI): “Un miliardo di euro per la Calabria. È il più grande finanziamento ottenuto da una Regione: una svolta storica per i...

Domani a Capo Colonna in scena l’Orchestra Filarmonica della Calabria con ospite Dave Schroeder

Il duo Tortora-De Paola alla guida della ASD Città di Corigliano-Rossano

“L’Arte dei Volumi” conquista il pubblico di Polistena: oltre cento visitatori e un’ondata di emozioni per la mostra di Silvana Surace

Il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Sulle politiche culturali la Regione ha fallito”

Da Sandokan al cinema internazionale: all’Iconic Film Fest la Calabria si conferma terra di grandi set

Giovanni Segreti Bruno protagonista dell’apertura del concerto di Enzo Avitabile al Festival delle Invasioni di Cosenza

Gioia Tauro danza con il cuore: “Ritiro in Danza”, il sogno di due fratelli gioiesi diventa orgoglio della città

Festival delle Invasioni: anche Giuliano Palma entra nel cuore dei cosentini. Ottima la sua performance in Piazza XV Marzo. E lunedì 27 luglio arriva...

Autonomia differenziata, Rapani: “Basta mistificazioni. In Senato non è stata approvata alcuna autonomia. Si smetta di ingannare i cittadini”

Cosenza, il 29 luglio il congresso cittadino di Avanti PSI: “Battere le destre”

Cassano All’Ionio (Cs), Guerrieri: “Serve cambio di rotta su partecipazione ai bandi”

Tributi, da lunedì 27 luglio riapre al pubblico lo sportello temporaneo a Palazzo dei Bruzi

Cosenza, il sindaco Caruso allo spettacolo “Picchì e Però (Non ho smesso di sentire)”: “Un’opera di straordinaria intensità che educa all’inclusione

Gioia Tauro (RC), consegnato il Premio Civico Nazionale “Stesicoro”

Morte Alessio Pio, oggi i funerali: lutto cittadino a Zungri

FP CGIL, CGIL e SPI CGIL incontrano la stampa: al centro LEA, liste d’attesa, sanità territoriale e carenza di personale

Cadi Antincendi Futura, Paolo Parisi rinnova: il portiere reggino vestirà il gialloblù per la sesta stagione

Soverato (Cz), all’Istituto Don Bosco nasce la prima scuola primaria Montessori del territorio

La Scuola di Musica “F. Cilea” (Dipartimento Musica dell’Accademia delle Arti) protagonista dell’alta formazione musicale internazionale: successo per la sinergia tra Calabria e Lazio.

La Scuola di Musica “F. Cilea” protagonista dell’alta formazione musicale internazionale: successo per la sinergia tra Calabria e Lazio

Cadi Antincendi Futura, Paolo Parisi rinnova: il portiere reggino vestirà il gialloblù per la sesta stagione

ATERP nel mirino del Codacons: “Cartelle su crediti prescritti, a pagare sono i più deboli”

ExpoFata 2026, a ottobre la quarta edizione: agricoltura, turismo e ambiente al centro della vetrina della Calabria

Tropea (VV), l’opposizione chiede l’annullamento del progetto da 55 mila euro sulla comunicazione istituzionale

Lo chef calabrese Paolo Dodaro conquista la Cina: successo al festival gastronomico nel Qinghai

Palazzetto di Casali, Covelli replica a Mancini: “Solo polemiche, i lavori partiranno”

Reggio, Don Milani al fianco dell’Admo Pro Pellaro: rinnovata la collaborazione tra sport e sociale

Reggio, Parco Lineare Sud: tornano in funzione fontanelle e docce

Sanità, Wanda Ferro: “Un miliardo di euro in più per gli ospedali calabresi, la metà per Catanzaro. Ora si decida quale intervento realizzare”

Noleggio sociale a lungo termine: il plauso dell’Automobile Club Reggio Calabria

Angelo Marra è il nuovo presidente di Fondimpresa Calabria

Il Magna Graecia Film Festival entra nel vivo: ospiti Valeria Golino e Marco D’Amore

Il Pollino devastato dalle fiamme: l’Associazione “G. Angeloni” lancia un appello alla responsabilità collettiva

I sogni dei giovani calabresi al Giffoni Film Festival con il docufilm “Calabria in Sviluppo”

AmCal, la Uil Calabria chiede di essere ascoltata in commissione prima del voto

Inchiesta Uil Crotone, l’ex segretario: “La nostra gestione fu corretta”

Genere & Fedi, al Foyer di Catanzaro un confronto di alto profilo tra religioni, identità e diritti

Reggio Calabria, grave incidente sull’A2: bambino trasportato d’urgenza in ospedale dai Carabinieri

La polenta tra memoria e identità: a Guardia Piemontese il viaggio nella tradizione calabrese con la Società Dante Alighieri

Stato-Regioni: un miliardo di euro in più per gli ospedali calabresi, la metà a Catanzaro. Occhiuto: “Finanziamento più alto tra le Regioni”

SS 106, Baldino (M5S) a Minasi: “Le istituzioni non sono casa vostra”

“Lamezia Respira”: al via un percorso condiviso per l’ambiente

Mesoraca (Kr), appello del CNDDU alla Provincia: “Mettere in sicurezza l’area esterna del liceo Satriani prima dell’inizio dell’anno scolastico”

Il poeta reggino Luciano Tribisonda conquista il Premio Letterario “Città di Livorno”. Giusi Princi: “La Calabria esprime talento e cultura capaci di affermarsi nel...

Visio Mentis torna a Tropea: una mostra internazionale che mette al centro lo sguardo

L’Ambasciatore di Grecia in Italia Eleni Sourani in visita ufficiale nell’Area Grecanica e a Reggio Calabria

Morte di Alessio Pio, nuovo ricovero precauzionale per un bambino dell’asilo di Tropea

Polistena (RC), l’opposizione attacca la maggioranza: “Consiglio comunale senza confronto, serve una svolta”

Incendi nelle campagne, Coldiretti Calabria: “Quando brucia un’azienda agricola si perde un pezzo di storia del territorio”

Reggio Calabria, Futuro Nazionale rilancia il progetto dei porti turistici: “Lo Stretto diventi capitale del Mediterraneo”

Catanzaro, Potere al Popolo attacca il Consiglio comunale: “Su Giovino scelta politica grave, servono dimissioni”

Forza Italia Giovani, Mario Porco riconfermato nel Dipartimento nazionale Agricoltura e Sovranità Alimentare

CICO Fest a Filadelfia: in apertura Piccola Orchestra Pasolini e Circ’Hulon

Al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri l’inaugurazione di “Interno Zoo”, la mostra di Christian Pardini vincitrice dell’open call per fotografia e...

Randagismo, emergenza ancora aperta in Calabria: pochi controlli e servizi pubblici in affanno

Crisi idrica, Europa Verde-Avs Reggio Calabria: “Servono interventi urgenti contro sprechi e perdite”

“Il mare c’è, ma mancano i mestieri”: l’appello dei Costruttori Nautici per rilanciare formazione e cantieristica

Nuova SS 106 Ionica, Mattiani (Lega) esulta: “Opera attesa da decenni”

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Cz), la memoria religiosa raccontata in fotografia: a Palazzo Damiani la mostra sulla tradizione del borgo

“La classe media italiana è sotto pressione”: l’analisi di Italia delle Identità sul caro vita

SS106, Minasi (Lega): “Solidarietà a Mupo di Anas. Da Baldino la solita passerella grillina: le istituzioni si rispettano, non si strumentalizzano per finire sui...

Sanità, Alecci attacca Occhiuto: “Ambulanze insufficienti e mezzi fermi, la realtà è diversa dagli annunci”

Cassano All’Ionio (Cs), convocato il Consiglio comunale: sei punti all’ordine del giorno tra Canale degli Stombi, TARI e bilancio

Caulonia centro ha di nuovo il suo parco giochi

Gasolio e benzina alle stelle, l’allarme di Madeo (Pd): “Colpita la filiera agricola calabrese”

Villa San Giovanni celebra il Biscotto Nautico: il 2 agosto fiera tra sapori, artigianato e musica

Guardie mediche chiuse, i consiglieri metropolitani Versace e Luciano: “La medicina territoriale sta crollando e il pronto soccorso GOM sull’orlo del collasso”

Reggio Calabria, La Strada: “Più alberi e meno cemento per una città vivibile e resiliente”

Pietrapaola, presentato l’Agosto Pietrapaolese 2026: un mese di eventi tra cultura, musica, tradizioni e sapori

Archeologia Salvata. Dal saccheggio alla memoria. In arrivo il nuovo volume edito da Libritalia Edizioni

L’1 agosto a Grimaldi (Cs) “Giacche Verdi Beer Fest & Moto Incontro”

Operaio morto in un parco eolico del Cosentino, lutto cittadino nel Potentino

Estorsione mafiosa all’ex dirigenza della Reggina: applicato Daspo “fuori contesto” a tre tifosi

Reggio: il 28 e il 29 luglio a Pellaro “A calata du suli” Fest

Mongiana (VV), il teatro racconta la grande storia delle Ferriere: cinque spettacoli per riscoprire un patrimonio calabrese

Paola (Cs), sequestrato stabilimento balneare: occupata abusivamente un’area demaniale di 1.800 mq

Il 17 ottobre a Cosenza torna “Terra: Opera Aliena”

La Viola Reggio Calabria affida la regia a Gabriele Romeo: ufficiale l’ingaggio del playmaker ex Ravenna

Reggio Calabria, al via “Concerti nell’Area Griso-Laboccetta”: cinque serate tra musica e archeologia

Anziano scomparso dall’ospedale di Crotone, l’Asp: “Avviata un’indagine interna”

A Paola 250 atleti per Aquathlon – Trofeo San Francesco

Volley, il Presidente del Consiglio Comunale Milia: “L’iscrizione della Puliservice in B2 è un orgoglio per la Città”

San Lorenzo Bellizzi approva il Regolamento per l’Amministrazione Condivisa. Un nuovo passo nel percorso promosso da Borghi Autentici d’Italia

Iconic Film Fest, l’emozione del cinema verità con Mimmo Calopresti: “La regia è un potente atto creativo”

La barca Mavisu approda domani nel porto di Crotone

Siderno (RC), Claudio Cordova presenta il romanzo “I padroni della ‘ndrangheta”: ospite la pm Sara Amerio

Cosenza: volgono al termine alla Città dei Ragazzi le attività del Summer Camp che tornerà a settembre

Gli eventi di agosto al Museo Amarelli di Corigliano Rossano

AIC e Federitaly, a Cosenza presentato il patto di collaborazione per sostenere l’agrifood e rafforzare il Made in Italy

“Coltivare Speranze”, detenuti protagonisti del recupero dell’antico Olivo della Madonna

“Cash back”, Senese (UIL Calabria): “Sulle risorse dei lavoratori nessuna zona grigia”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook