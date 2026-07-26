Reggina, confermato il raduno al Sant’Agata per lunedì 27 luglio

Di seguito, la nota ufficiale con cui la Reggina conferma l’inizio dei lavori per lunedì 27 luglio al Sant’Agata. A partire da mercoledì 29 luglio, la squadra partirà alla volta del Nord Italia per il vero e proprio ritiro:
AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 27 luglio, staff tecnico e calciatori si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, per dare il via alla stagione 2026/2027.
I calciatori convocati verranno sottoposti a visite mediche e test atletici fino a mercoledì 29 luglio, il raduno si svolgerà a porte chiuse.