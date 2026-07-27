Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Al fine di consentire i concerti nell’ambito del Crotone Summer Fest 2026 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– l’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su tutto il Piazzale Ultras, dalle ore 23:00 del 28 luglio 2026 alle ore 24:00 del 10 agosto 2026, ad eccezione dei mezzi a servizio degli eventi al fine di consentire il montaggio del palco, degli impianti e delle attrezzature.