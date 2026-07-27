Successo per la prima edizione di “Passi nelle Contrade”: ad Arasì una passeggiata tra storia, natura e memoria

Una passeggiata tra storia, natura e ricordi che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli. Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione di “Passi nelle Contrade”, l’iniziativa promossa da Arasì Lab con l’obiettivo di riscoprire gli angoli più autentici del territorio attraverso un percorso fatto di racconti, paesaggi e condivisione.

Partiti dalla sede dell’associazione nel pomeriggio di domenica 26 luglio, i partecipanti hanno raggiunto Piazza Mameli, da dove ha preso il via il percorso alla scoperta delle contrade. La prima tappa è stata la contrada Hjumara, storicamente ricca di acqua grazie alla presenza della Fiumara Annunziata, elemento che per lungo tempo ha caratterizzato il paesaggio e sostenuto la vita agricola della zona. Da qui la passeggiata è proseguita tra sentieri, panorami suggestivi e luoghi ricchi di memoria, offrendo ai partecipanti un’esperienza di autentica riscoperta del territorio.

Le contrade visitate sono state Hjumara, Alitru, Maiurana, Chiuppu, Pirari, Santu Petru, Carcia e Cannalucciu. Per l’occasione, ciascuna contrada è stata identificata sul territorio grazie a un intervento realizzato da Arasì Lab, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio toponomastico locale. Contestualmente, le contrade sono state geolocalizzate, un’operazione che consentirà di preservarne la memoria storica e di renderle facilmente individuabili anche attraverso gli strumenti digitali.

Un sentito ringraziamento va alla Ditta Caridi Srl per il prezioso contributo offerto nella realizzazione delle denominazioni delle contrade, un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della toponomastica e dell’identità storica del territorio.

L’iniziativa è stata accolta con grande partecipazione da adulti, famiglie e bambini. Molti dei presenti hanno raccontato di non aver mai percorso quelle strade, pur vivendo da sempre nel territorio, mentre altri hanno avuto l’occasione di ritrovare luoghi conosciuti e legati ai ricordi della propria infanzia.

Durante il cammino, i veri protagonisti sono stati gli anziani del gruppo e gli adulti che hanno trasformato la passeggiata in un autentico viaggio nella memoria. Tra questi la signora Anna Caridi e il marito Turi Romeo, che ancora oggi, nonostante l’età avanzata, coltivano con passione i propri terreni e hanno accompagnato il gruppo raccontando aneddoti, usanze e curiosità legate alle contrade attraversate. A metà percorso hanno inoltre voluto offrire una bevanda fresca ai partecipanti, un gesto spontaneo e molto apprezzato che ha rappresentato al meglio lo spirito di accoglienza e condivisione dell’iniziativa.

Le coltivazioni che ancora oggi caratterizzano queste contrade sono soprattutto gli ulivi secolari, autentico simbolo del paesaggio locale, insieme ai numerosi alberi da frutto. Tra i momenti più significativi della giornata vi è stata la raccolta dell’origano selvatico da parte dei bambini, che hanno potuto vivere un’esperienza semplice ma ricca di significato, riscoprendo un gesto antico tramandato dalle generazioni passate.

Nonostante il caldo tipico di fine luglio, la passeggiata si è svolta in un clima di entusiasmo, amicizia e serenità. Sorrisi, racconti e momenti di convivialità hanno accompagnato l’intero percorso, confermando il successo di un’iniziativa destinata a diventare un appuntamento fisso nei prossimi mesi.

Il commento della presidente Katia Curatola

«La straordinaria partecipazione registrata in questa prima edizione ci riempie di soddisfazione. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno scelto di condividere questo percorso con noi, dai più piccoli agli anziani che, con i loro racconti, hanno reso la passeggiata ancora più preziosa. Ci ha fatto particolarmente piacere accogliere anche persone provenienti da fuori Arasì, che hanno voluto conoscere e apprezzare il nostro territorio: è il segnale che iniziative come questa possono diventare un’importante occasione di promozione e valorizzazione delle nostre contrade.

“Passi nelle Contrade” nasce con l’obiettivo di custodire e valorizzare il nostro patrimonio storico, ambientale e culturale, creando occasioni di incontro tra generazioni diverse. Questo è solo il primo appuntamento: nei prossimi mesi continueremo con nuove escursioni e nuovi itinerari, perché ogni contrada custodisce una storia che merita di essere conosciuta e tramandata. Il nostro auspicio è che sempre più cittadini e visitatori scelgano di camminare insieme a noi, contribuendo a far conoscere un patrimonio che rappresenta l’identità della nostra comunità.»

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