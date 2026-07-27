A Reggio Calabria un incontro sulle nuove prospettive della cosmoeconomia

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della stessa Biblioteca, alle ore 17:00, promuovono l’incontro “Le nuove prospettive della cosmoeconomia”. Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile dell Biblioteca “P. De Nava”, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, e relaziona Domenico Marino, prof. Associato di Politica Economica, Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. La cosmoeconomia rappresenta il superamento dell’idea dello spazio come mero dominio di esplorazione scientifica o militare geopolitica. Le tecnologie emergenti, alcune tecnologie di database che permettono la condivisione di informazioni all’interno di una rete aziendale avanzate stanno creando nuovi modelli di business che sfidano le tradizionali nozioni di spazio e valore. L’industria aerospaziale è uno dei settori principali che beneficia dell’esplorazione spaziale. Le aziende che progettano e costruiscono razzi, satelliti e altre tecnologie spaziali generano miliardi di dollari in fatturato. Oggi la cosmoeconomia si configura come una vera e propria frontiera industriale, finanziaria e sistemica che integra l’ecosistema terrestre con le risorse e le infrastrutture extra-atmosferiche.