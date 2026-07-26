Verso il centenario della nascita del senatore Murmura

Nel prossimo mese di novembre ricorrerà il centenario della nascita del Senatore Antonino Murmura, già Sindaco di Vibo Valentia, parlamentare della Repubblica per numerose legislature e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

La Fondazione Antonino e Maria Murmura ritiene che tale ricorrenza rappresenti un appuntamento di particolare rilievo per l’intera comunità vibonese e per le sue istituzioni. Non si tratta infatti di ricordare soltanto una personalità politica di primo piano, ma di rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, della democrazia e del territorio.

Antonino Murmura ha segnato profondamente la storia civile e istituzionale di Vibo Valentia. Da Sindaco, da parlamentare e da uomo di governo ha operato con competenza, equilibrio e rigore morale, contribuendo alla crescita della città attraverso il sostegno alle opere pubbliche, allo sviluppo delle strutture scolastiche, al rafforzamento dei servizi e alla promozione di iniziative destinate a migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Nel Parlamento della Repubblica fu uno degli interpreti più autorevoli della cultura costituzionale italiana. La Presidenza della Commissione Affari Costituzionali testimonia il prestigio e l’autorevolezza conquistati nel corso della sua lunga attività parlamentare, sempre ispirata ai principi della Costituzione e al rispetto delle istituzioni democratiche.

Tra le pagine più significative del suo impegno politico va ricordato il contributo determinante offerto alla ricostituzione della Provincia di Vibo Valentia, una scelta che restituì al territorio un’autonomia istituzionale perduta e contribuì a rafforzarne l’identità storica, culturale e amministrativa, valorizzando il ruolo che il Vibonese ha svolto nel corso della storia della Calabria.

La Fondazione ritiene che il centenario debba essere celebrato come un momento dell’intera comunità e propone che siano il Comune di Vibo Valentia, la Provincia di Vibo Valentia e la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia ad assumere la promozione istituzionale delle celebrazioni.

La Fondazione ha pertanto rivolto agli enti interessati la proposta di costituire, sotto la regia del Sindaco di Vibo Valentia, un Comitato cittadino per il Centenario, chiamato a predisporre il programma delle iniziative in collaborazione con la Fondazione, nonché un Comitato d’Onore che coinvolga le istituzioni civili, culturali, religiose, il mondo dell’associazionismo e quello della scuola, affinché le giovani generazioni possano conoscere una delle figure più significative della storia politica e istituzionale della città.

La Fondazione Antonino e Maria Murmura conferma la propria piena disponibilità a mettere a disposizione il patrimonio documentario, le competenze scientifiche e il supporto organizzativo necessari alla realizzazione delle iniziative.

Il centenario della nascita di Antonino Murmura può rappresentare un’importante occasione per riscoprire una stagione della vita pubblica nella quale la politica era concepita come servizio, responsabilità e costruzione delle istituzioni. Un patrimonio di valori che appartiene all’intera comunità e che merita di essere trasmesso alle nuove generazioni.