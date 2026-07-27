Belvedere Marittimo, minacce di morte per un debito di droga: arrestato presunto pusher

Prima gli avrebbe ceduto della droga, poi, di fronte ai ritardi nel pagamento, avrebbe iniziato a intimidire il cliente arrivando a minacciare di morte lui e i suoi familiari. Una vicenda che si è conclusa con l’intervento della Polizia di Stato e con l’arresto del presunto responsabile, accusato di tentata estorsione aggravata.

L’episodio è avvenuto a Belvedere Marittimo, sul versante tirrenico della provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, esasperata dalle continue intimidazioni, ha deciso di denunciare i fatti alle forze dell’ordine, dando così avvio all’attività investigativa.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dagli agenti del Commissariato di Diamante, avrebbero permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per l’adozione di una misura cautelare.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Paola, il giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione aggravata.

Secondo l’accusa, il presunto spacciatore avrebbe iniziato a “minacciare di morte lui ed i suoi familiari” per ottenere il pagamento del debito contratto per l’acquisto dello stupefacente. L’attività investigativa, scaturita dalla denuncia della vittima, avrebbe consentito di acquisire gli elementi che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo.