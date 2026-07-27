La comicità di Alberto Farina arriva a Capo Rizzuto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Martedì 28 luglio, alle ore 21.30, l’Anfiteatro di Capo Rizzuto ospiterà lo spettacolo “Non è colpa mia se sono così”, inserito nel cartellone di IsolaSummer 2026. Romano, classe 1971, Alberto Farina è uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana. Dopo la formazione all’Accademia teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei e l’esperienza allo Zelig Lab, ha costruito uno stile personale, diretto e surreale, capace di trasformare ricordi familiari, episodi d’infanzia e situazioni quotidiane in racconti esilaranti.

La grande popolarità arriva nel 2012 con Colorado, programma nel quale diventa una presenza fissa e particolarmente amata dal pubblico. Successivamente prende parte a trasmissioni televisive come Enjoy – Ridere fa bene, Honolulu e Only Fun – Comico Show, confermandosi tra i protagonisti del cabaret nazionale. Con i suoi monologhi, Farina porta in scena personaggi, luoghi immaginari e storie legate alla famiglia, alla vita di coppia e alla provincia italiana. Il nonno, la nonna, il padre e le stranezze della quotidianità diventano protagonisti di una comicità spontanea, popolare e immediata, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

“Non è colpa mia se sono così” sarà dunque una serata all’insegna delle risate e del divertimento, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Capo Rizzuto. L’appuntamento è per martedi 28 luglio, alle ore 21.30, per una nuova grande serata dell’estate di Isola di Capo Rizzuto.