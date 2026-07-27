Savelli, trovato senza vita l’ex sindaco Franco Greco: il corpo era in fondo a un dirupo

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Franco Greco, 75 anni, ex sindaco di Savelli, nel Crotonese, del quale non si avevano più notizie dal 20 luglio scorso. L’uomo, uscito dalla propria abitazione, non era più rientrato, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi.

Il corpo dell’ex primo cittadino è stato individuato dai carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria in un’area particolarmente impervia, sul fondo di un dirupo situato a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’ultimo avvistamento. Le operazioni di recupero della salma sono state affidate ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.

Con il ritrovamento si chiude una vasta operazione di ricerca che, per diversi giorni, ha visto impegnati oltre cinquanta soccorritori. Sotto il coordinamento dei Vigili del fuoco hanno operato il Soccorso Alpino Speleologico Calabria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa e volontari della Misericordia, con il supporto di unità cinofile e droni dotati di termocamere per perlustrare boschi, canaloni e pendii.

Un contributo determinante alle indagini era arrivato dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate su un autobus di linea. I filmati avevano immortalato il 75enne mentre camminava lungo la strada provinciale in direzione di San Giovanni in Fiore, in località Feroletto. Secondo quanto ricostruito, durante quel tragitto avrebbe anche “rifiutato un passaggio da un automobilista”, prima di far perdere definitivamente le proprie tracce.

L’uomo, che soffriva di alcune patologie, era scomparso senza lasciare ulteriori indicazioni sul proprio percorso. Il ritrovamento del corpo mette fine ai giorni di apprensione vissuti dalla comunità di Savelli e da quanti hanno preso parte alle ricerche.