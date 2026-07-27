Peperoncino Jazz Festival, doppio appuntamento a Corigliano-Rossano con Danilo Rea e Joyce Elaine Yuille

Prosegue il viaggio del Peperoncino Jazz Festival, che celebra quest’anno la sua venticinquesima edizione e torna a fare tappa nell’Alto Ionio cosentino dopo gli eventi inaugurali ospitati ad Amantea, Cerisano, nel Pollino e nel Parco archeologico di Capo Colonna.

Il prossimo appuntamento è in programma questa sera alle 22 in piazza Steri, nel centro storico di Rossano, dove il festival si unisce al CoRo Music Fest 2026 per una serata dedicata al grande jazz internazionale. Sul palco salirà il trio guidato dal pianista Danilo Rea, tra i più autorevoli interpreti del jazz italiano, affiancato dal contrabbassista Ares Tavolazzi e dal batterista statunitense Dave King, componente della formazione The Bad Plus.

La rassegna proseguirà domani, sempre alle 22, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Corigliano-Rossano. Protagonista sarà la cantante americana Joyce Elaine Yuille, artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti della musica italiana e internazionale, tra cui Randy Crawford, Laura Pausini, Renato Zero, Gloria Gaynor e Donna Summer.

Per l’occasione, la vocalist si esibirà accompagnata dal trio del batterista campano Elio Coppola, completato dal chitarrista Daniele Cordisco e dal pianista Antonio Caps.

Le due serate, organizzate sul territorio comunale con il sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Stasi e dell’assessorato al Turismo, saranno entrambe “ad ingresso libero”, offrendo al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli.