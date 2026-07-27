Gli Araldini di Lamezia Terme protagonisti ad Assisi al XXXIV Convegno Nazionale sulla fraternità

Nella scorsa settimana alcuni Araldini della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Lamezia Terme hanno partecipato al XXXIV Convegno Nazionale Araldini che si è svolto ad Assisi.

Il convegno ha avuto come tematica la “Fraternita”.

In particolare, si è partiti dal passo della Lettera ai Corinzi (12, 12-27) per riflettere sul significato di essere membra di un unico Corpo, membri appartenenti ad una stessa Comunità.

Durante le quattro giornate, le attività che si sono susseguite hanno permesso agli Araldini di raggiungere l’obiettivo finale del Convegno, ossia la scoperta del dono della Fraternità.

Un percorso formativo incentrato sulla presenza costante di Dio Padre in ogni aspetto insegnando ai piccoli Francescani a riconoscere e rispettare l’unicità dell’altro e gioire del dono che l’altro è per noi.

Un viaggio straordinario ambientato in quello che è stato definito “Il museo che prende vita” fatto di giochi, balli, di momenti formazione e momenti di preghiere.

Tutte le attività sono state magistralmente organizzate e dirette dai ragazzi della Fds (Fraternità di Servizio) Nazionale che ogni anno si impegnano per il successo di questo appuntamento atteso da tutti gli Araldini d’Italia.

A prendersi cura dei piccoli anche numerosi Frati (Ofm –OfmCap.) che hanno partecipato quotidianamente a tutte le attività con gioia e semplicità.

Presenti anche Luca Piras (ministro nazionale Ofs) e Sara Mentzel (Vice Ministra Nazionale Ofs) come segno concreto di attenzione e di affetto verso i più piccoli della grande Famiglia Fracescana.