Reggina: avanti a piccoli passi per il re delle promozioni

Visite mediche iniziate in giornata per la Reggina, che ha ufficialmente annunciato quattro volti nuovi. Si tratta di Abonckelet, De Mori, Guida e a sorpresa anche Filippo Toscano, esterno sinistro classe 2008 giunto in prestito dal Genoa.

Linea calda con la Scafatese. Oltre all’attaccante Emilio Volpicelli, gli amaranto hanno messo nel mirino anche altri protagonisti della promozione in C dei gialloazzurri.

Il ds Romairone ha in pugno anche Alberto Acquadro, autentico re delle promozioni. Il regista ha vinto la D negli ultimi tre anni con Trapani, Siracusa e Scafatese. Analogo il percorso di Roberto Convitto: anche l’attaccante esterno è nel mirino della Reggina. Per entrambi si va avanti a piccoli passi, ma Acquadro è di fatto prenotato.

p.f.