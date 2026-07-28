“Co.Ro. Summer Fest 2026”: una settimana ricca di eventi con il Peperoncino Jazz Festival, teatro e cultura, dai centri al mare, dalle spiagge alle montagne

Il CoRo Summer Fest 2026 ci offre un’altra settimana di musica, spettacoli, cultura e divertimento, con eventi di particolare interesse in diverse zone della Città. Corigliano-Rossano, anche quest’anno cuore pulsante dell’estate ionica, si conferma come polo di attrazione turistica, musicale e culturale.

Le Intanto lunedì 27 luglio in piazza Steri ha fatto tappa il Peperoncino Jazz Festival, rassegna musicale internazionale itinerante tra le più apprezzate in assoluto, con il Danilo Rea Trio Featuring Dave King: si sono esibiti Danilo Rea al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Dave King alla batteria. Si replica stasera, martedì 28 luglio alle 22:00 al Castello Ducale: concerto Yoyce Elaine Yuille & The Hammond Groovers, con l’esibizione di Joyce Elaine Yuille voce, Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps agli organi ed Elio Coppola alla batteria.

Il programma della settimana continua con gli spettacoli elencati nel dettaglio:

Martedì 28 luglio

– ore 20:30, Torre Sant’Angelo: serata per ragazzi e bambini con il “Jurassic Co.Ro., paleontologo per un giorno”;

– ore 21:30, piazza Portofino: i “Briganti della Sila” in concerto;

– ore 21:30, Castello Ducale: “Peperoncino Jazz Festival” con Joice Elaine Yuille Quartet.

Mercoledì 29 luglio

– ore 21:30, centro storico Corigliano: VII^ ed. “Cammino delle Meraviglie” per i vicoli del borgo antico, a cura della Pro Loco;

– ore 21:30, Teatro Rino Gaetano: III^ ed. “La nota musicale del sì”, a cura del Gruppo AIDO Co.Ro.;

– ore 21:30, piazza Santa Maria ad Nives: “Le troiane”, a cura dell’associazione Mondi Diversi;

– N.B.: rinviata la presentazione del libro “In-canto lapidum”, che sarà presentato con le scuole il prima possibile.

Giovedì 30 luglio

– ore 21:30, spiaggia di Rossano: rassegna “Notti di cinema italiano” con “Grazie ragazzi”;

– ore 21:00, Schiavonea: “Un salto nel passato”, a cura dei maestri Francesco Converso e Rosaria Feola;

Venerdì 31 luglio

– ore 18:00, Piana Caruso: spettacolo teatrale per bambini “Il mondo delle marionette”, a cura dell’associazione Teatro della Libellula;

– ore 21:30, Piana Caruso: spettacolo teatrale per bambini “Puppet show”, a cura dell’associazione Teatro della Libellula;

Sabato 1 agosto

– ore 10:30, lido Bisanzio Beach Club (contrada Toscano Ioele): “Parole fra le onde”, a cura della fondazione Carmine De Luca;

– ore 21:30, piazza Steri: IX^ ed. del “Blue&Country Savoia Brother”;

– ore 21:00, piazza Santa Maria ad Nives: “concerto Bandistico”, in occasione del 151° anniversario della Banda De Bartolo;

Domenica 2 agosto

– ore 4:00, piaggia di contrada Momena: “Nessun dorma”, concerto di musica pop sinfonica all’alba;

– dalle 17:00, Piana Caruso: “Montagna in festa”, con musica, stand, attrazioni e giochi per bambini.

“Il Coro Summer Fest – dichiara l’Assessore al Turismo, Costantino Argentino – sin dall’inizio ha sempre avuto come obiettivo quello di favorire l’aggregazione attraverso eventi di qualità, come quelli che stiamo offrendo anche in questa edizione. Il Peperoncino Jazz Festival è tra gli eventi di punta del nostro cartellone, ma non abbiamo dimenticato di pensare, come sempre, ai bambini ed alle famiglie”.

“Corigliano-Rossano è ormai una realtà consolidata in termini di eventi di grande richiamo e qualità – dice il Sindaco Flavio Stasi – ed anche in questa edizione del Co.Ro. Summer Fest abbiamo pensato a tutti, con musica, appuntamenti culturali, scoperta dei centri storici e valorizzazione delle contrade. La nostra è una Città inclusiva ed aggregante, con un patrimonio ricco di storia, tradizioni e cultura, che abbiamo il piacere di amministrare pensando a tutto ed a tutti. Nessuno deve rimanere indietro, tutti devono avere la possibilità di trascorrere giornate e momenti piacevoli ed i nostri eventi di qualità ne sono la più fervida testimonianza”.