Reggio, “Poesie sotto le stelle”, torna l’appuntamento tra versi e musica nei giardini del Seminario Arcivescovile

Lunedì 3 agosto, con inizio alle ore 19.30, nei giardini del Seminario Arcivescovile avrà luogo la terza edizione di “Poesie sotto le stelle”.
L’evento è organizzato e promosso da Francesca De Stefano, responsabile del gruppo di lettura “Viaggio tra le righe”.
Nel corso della serata si alterneranno versi di poeti affermati ed esordienti, intervallati dalle esibizioni del Coro polifonico San Paolo, diretto dal maestro Carmen Cantarella.
L’organizzazione ringrazia per la collaborazione la componente laica della Comunità del Pio XI, in particolare Mimma Quattrone, Angela Pennestrì e Monica Delle Donne.