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La prevenzione parte dal cammino, torna la “Roccella Fitwalking”

Fare del cammino uno strumento di prevenzione e costruire una vera cultura della salute di comunità. Nasce da questo obiettivo la XIV edizione di ‘Roccella Fitwalking’, la manifestazione promossa dall’ASD Calabria Fitwalking, presentata oggi nella Sala Nassirya del Senato, che dal 16 agosto tornerà a richiamare a Roccella Ionica migliaia di partecipanti per una settimana dedicata al movimento, alla prevenzione oncologica, ai corretti stili di vita e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa è promossa dall’ASD Calabria Fitwalking, associazione impegnata da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso l’attività motoria e, in particolare, il fitwalking, disciplina sviluppata a partire dalla naturale meccanica del cammino grazie all’intuizione di Maurizio Damilano, campione olimpico della marcia ai Giochi di Mosca 1980 e due volte campione del mondo della 20 chilometri.

“Accolgo con piacere al Senato la presentazione della XIV edizione di questa manifestazione, alla quale sono particolarmente legata e che ho visto crescere negli anni- ha detto la senatrice Giusy Versace, componente della VII Commissione Cultura e Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica e atleta paralimpica- Pur non vivendo più lì porto sempre nel cuore la mia Calabria e sono orgogliosa di iniziative come questa. La presentazione odierna rappresenta inoltre un importante riconoscimento istituzionale del progetto ADS Calabria Fitwalking che ha saputo trasformare una pratica sportiva in uno strumento di educazione e sensibilizzazione sociale, contrastando la sedentarietà che la comunità scientifica considera tra i principali fattori di rischio per numerose patologie. Sono inoltre lieta di condividere questo momento con la collega e amica Sen. Tilde Minasi, da sempre attenta a queste iniziative che condividiamo con entusiasmo”.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il tema ‘Walk for the Cure’, la passeggiata solidale di Komen Italia ispirata ai valori della Race for the Cure. Un’iniziativa aperta a tutti, pensata per raccogliere fondi a sostegno della salute femminile, promuovere la prevenzione primaria e diffondere corretti stili di vita.

Nel corso della settimana si alterneranno camminate sportive, percorsi esperienziali in contesti di particolare pregio paesaggistico e culturale, appuntamenti serali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e alla promozione di un modello di turismo sostenibile e attivo. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 16 agosto si svolgerà la Walk for the Cure, con ritrovo alle ore 18 in Largo Colonne. Il ricavato sarà destinato ai progetti di Komen Italia a sostegno della prevenzione e del contrasto ai tumori del seno. Accanto all’attività sportiva, il villaggio dell’evento ospiterà incontri, conferenze e momenti di approfondimento dedicati ai corretti stili di vita, con la partecipazione di esponenti della comunità scientifica, della cultura e dello sport.

“Questa esperienza calabrese e questo modello organizzativo e culturale concepito e sviluppato a Roccella Ionica ha ispirato negli anni la nascita di numerose iniziative analoghe in altre regioni italiane- ha sottolineato la dottoressa Maria Novella Luciani, medico e vicepresidente di ASD Calabria Fitwalking- dando vita a quella che può essere definita una vera e propria ‘epidemia positiva’- una rete crescente di eventi accomunati dalla promozione del movimento, della prevenzione e del benessere come valori collettivi”. Il fitwalking rappresenta una forma di cammino sportivo caratterizzata da una tecnica specifica che rende il passo più dinamico, vigoroso ed efficace rispetto al semplice camminare. “È una pratica accessibile a tutti che, negli anni, ha trovato un crescente riconoscimento anche in ambito medico-scientifico- ha spiegato il professor Fausto Certomà, presidente di ASD Calabria Fitwalking- soprattutto per il suo contributo nella prevenzione di numerose patologie croniche, cardiovascolari e metaboliche, nella riduzione dei fattori di rischio legati alla sedentarietà, nel miglioramento della qualità della vita e nel supporto ai percorsi di recupero e riabilitazione, compresi quelli successivi a patologie oncologiche”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Stefano Magno, chirurgo senologo, direttore della UOS Terapie integrate in senologia della Fondazione Policlinico Gemelli e membro del Consiglio direttivo di Komen Italia: “Le Walk for the Cure rappresentano un’importante occasione per diffondere una cultura della salute che non si limita alla prevenzione, ma promuove anche una presa in carico sempre più attenta ai bisogni delle donne che affrontano un tumore del seno. Portare questo progetto in tante città italiane significa sensibilizzare le comunità sul valore delle terapie integrate, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita durante e dopo i trattamenti oncologici. Vedere donne, uomini, bambini e intere famiglie camminare insieme per un obiettivo comune testimonia la forza di un’iniziativa che unisce solidarietà, informazione e vicinanza concreta. La costante crescita delle Walk for the Cure conferma la capacità di Komen Italia di costruire una rete sempre più estesa di sostegno sul territorio nazionale, contribuendo a rendere accessibili a un numero crescente di donne percorsi di cura che affiancano le terapie oncologiche tradizionali, favorendo il benessere fisico, psicologico e relazionale”.

L’edizione 2026 di Roccella Fitwalking conferma così il ruolo della manifestazione come modello nazionale di promozione della salute, capace di coniugare attività fisica, prevenzione oncologica, educazione ai corretti stili di vita e valorizzazione del territorio, in un progetto che negli anni ha ispirato iniziative analoghe in numerose regioni italiane.

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