CICO Festival: il 29 luglio a Filadelfia tra la poetica di ConimieiOcchi e il clown contemporaneo di Bergamotto

Dopo la partenza, prevista per il 28 luglio, CICO – Festival di Circo Contemporaneo e Teatro Urbano, proseguirà mercoledì 29 luglio con una giornata che mette al centro il teatro di ricerca e il clown contemporaneo, attraverso due spettacoli capaci di intrecciare emozione, poesia e comicità.

Il programma del 29 luglio si apre alle 19:00 all’Auditorium Comunale di Filadelfia con “La donna che ride”, scritto e interpretato da Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chasseboeuf, produzione ConimieiOcchi ETS.

Lo spettacolo affronta con delicatezza e profondità il tema dell’identità femminile, attraverso vari personaggi interpretati dalle due clownesse sulla scena, in un alternarsi di leggerezza e riflessione. La pièce racconta, attraverso la poetica del clown teatrale, il gioco vivo del corpo femminile nella sua natura ciclica, in connessione con le 4 fasi della luna, lo scorrere delle stagioni, e la vita stessa, in un ciclo di vita- morte- vita, oltre gli stereotipi che condizionano la libera espressione dell’essenza femminile. I progetti artistici e sociali che il collettivo ConimieiOcchi propone, sono finalizzati alla trasformazione del rapporto con i luoghi e alle potenzialità espressive del territorio, considerando l’arte motore di cambiamento e di crescita sociale.

Alle 22:00, in Piazza Serrao, sarà la volta di “Bergamotto Show”, ideato e interpretato da Pasquale Marino, in arte Bergamotto, con oggetti di scena di Silvia De Leonardis e produzione Bergamotto & Co.

Uno spettacolo di teatro-clown senza parole in cui umorismo, fantasia e gioco danno vita a un universo poetico e partecipativo. Attraverso il sorriso, lo stupore, l’attesa e la tenerezza, Bergamotto invita il pubblico a condividere un’esperienza di felicità semplice e autentica.

Il suo spettacolo è basato sul gioco, l’interazione diretta e l’improvvisazione costante con il pubblico. Dal 2010 Pasquale Marino, artista originario del reggino e da anni attivo in Spagna, sviluppa le proprie creazioni all’interno della compagnia Bergamotto, con la quale porta avanti una ricerca sul clown contemporaneo: un clown vicino alle persone, autentico e profondamente umano, capace di emozionare e far ridere spettatori di tutte le età.

Proprio Bergamotto sarà inoltre protagonista del laboratorio di clownerie dedicato alle famiglie, che accompagnerà il festival offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di avvicinarsi al linguaggio del clown attraverso il gioco, il movimento e la creatività.

Il festival, creato e organizzato da DRACMA, propone gratuitamente spettacoli di circo contemporaneo, teatro urbano, clownerie, acrobatica aerea, giocoleria, verticalismo e performance site specific, affiancati da un laboratorio di clownerie dedicato alle famiglie.

CICO Festival è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia (VV), dove DRACMA ha avviato una collaborazione per la stagione 2025 e per il progetto C.Re.A. Centro di Residenza per Artisti.