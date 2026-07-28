Caldo, UST CISL Cosenza e FP CISL Cosenza: “L’iniziativa dell’INPS Provinciale rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale e di prossimità”

La decisione della Direzione provinciale dell’INPS di Cosenza, guidata dal dott. Angelo Manna, di mettere a disposizione alcuni spazi climatizzati come rifugi climatici durante le giornate caratterizzate da temperature elevate rappresenta una scelta responsabile e di attenzione ai bisogni della comunità.

La CISL e la FP CISL provinciali, attraverso i rispettivi Segretari Generali Michele Sapia e Pierpaolo Lanciano, esprimono apprezzamento per un’iniziativa che interpreta in modo efficace la funzione pubblica, dimostrando come sia possibile affiancare all’erogazione dei servizi una concreta attenzione alla tutela della salute e del benessere collettivo, con particolare riguardo alle fasce più fragili.

Per i dirigenti sindacali cislini, la scelta di rendere disponibili ambienti climatizzati e punti di idratazione gratuita rappresenta un esempio di buona amministrazione, capace di coniugare efficienza, prossimità e attenzione ai bisogni reali della persona e del territorio.

L’intensificarsi delle ondate di calore impone una riflessione sul ruolo che gli enti pubblici sono chiamati a svolgere nella prevenzione dei rischi per la salute. In questo contesto è fondamentale rafforzare la cultura della prevenzione e della protezione, promuovendo una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, parti sociali e comunità locali, affinché le risposte alle emergenze climatiche diventino sempre più efficaci e tempestive.

La CISL provinciale di Cosenza e la FP CISL territoriale auspicano che questa esperienza virtuosa possa stimolare ulteriori iniziative sul territorio.

«Questa iniziativa dimostra che la qualità dei servizi pubblici si misura anche nella capacità di intercettare i bisogni emergenti della comunità», dichiara il segretario generale della CISL Cosenza, Michele Sapia. «Di fronte agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, accompagnati da atteggiamenti di sfiducia e disgregazione, promuovere risposte concrete che mettano al centro la prevenzione, la tutela della salute e la vicinanza ai più fragili è di strategica importanza. L’auspicio è che questa buona esperienza targata INPS Cosenza possa essere progressivamente estesa e replicata in altre sedi dell’Istituto previdenziale del vasto territorio provinciale di Cosenza, diventando un modello di buona pratica da estendere anche ad altre amministrazioni pubbliche».