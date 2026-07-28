Crotone, presentato lo “Street Book Festival”

È stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, lo Street Book Festival, la nuova manifestazione culturale promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Book Project e inserita nel cartellone di Crotone Summer 2026.

Ad illustrare l’iniziativa sono stati il sindaco Vincenzo Voce e l’assessora alla Cultura Dalila Venneri, che ne ha coordinato l’organizzazione.

Non una semplice rassegna di presentazioni editoriali, ma un vero e proprio festival: un cambio di passo nel modo di concepire e promuovere la cultura in città.

Lo Street Book Festival nasce infatti con l’ambizione di trasformare il libro da semplice oggetto da presentare a protagonista di un percorso di incontro, dialogo e partecipazione.

L’idea è quella di promuovere il libro come un compagno di viaggio, uno strumento di solidarietà, conoscenza e crescita collettiva. Una conoscenza culturale, certamente, ma soprattutto una conoscenza tra persone, superando la tradizionale logica della “presentazione del libro”, spesso vissuta come un momento isolato o autoreferenziale. Il festival propone invece un modello partecipativo per condividere riflessioni, esperienze e domande.

Per questo il format della manifestazione non si esaurisce in un singolo appuntamento, ma si sviluppa come una rassegna itinerante di incontri gratuiti, capaci di delineare un percorso guidato da suggestioni tematiche. Un cammino fatto di libri, persone e luoghi che si muovono insieme, restituendo alla città occasioni di socialità, riflessione e confronto.

Il filo conduttore dell’intero festival sarà Antica Kroton, non soltanto come straordinario patrimonio archeologico della città, ma come simbolo di un’identità che continua a parlare al presente e a proiettarsi verso il futuro. Ogni appuntamento svilupperà, da prospettive differenti, il rapporto tra memoria, cultura, territorio e comunità, facendo di Antica Kroton il tema unificante di un percorso che intreccia archeologia, letteratura, storia, musica, divulgazione, innovazione e nuovi linguaggi della comunicazione.

Dal 1° al 16 agosto, piazza Berlinguer, sul lungomare cittadino, diventerà il cuore pulsante dello Street Book Festival.

L’inaugurazione sarà affidata all’installazione simbolica “Un lungo…mare di libri”, che darà il via a un percorso culturale interamente dedicato ad Antica Kroton e al progetto Antica Kroton Futura, segno tangibile della volontà di fare della cultura uno strumento di rigenerazione urbana e sociale e l’inserimento del “libro bianco” di Mario Cucinella.

Attorno a questo filo narrativo si svilupperanno incontri dedicati alla rigenerazione culturale e urbana, alla valorizzazione del patrimonio archeologico, alla memoria della città, alla figura di Pitagora e alla sua eredità, al rapporto tra letteratura e cinema, ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale, fino agli appuntamenti rivolti ai bambini, agli spettacoli musicali e ai racconti dedicati al Mediterraneo. Ogni serata sarà un tassello di un unico racconto: quello di una città che riscopre le proprie radici per costruire il proprio futuro.

Per tutta la durata del Festival sarà inoltre presente uno stand di Antica Kroton Futura, che fungerà da info point dedicato alla promozione del patrimonio storico e archeologico della città. Presso lo stand sarà possibile prenotare visite guidate ai principali siti di interesse culturale, tra cui il percorso medievale, il percorso di Crotone Sotterranea, le visite serali al Parco Archeologico di Capo Colonna, con apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale, e le visite ai cantieri di scavo di Antica Kroton. Le attività saranno curate da Multitracce, Consorzio Jobel e dal professor Carlo Rescigno con la sua équipe.

Tra gli ospiti della kermesse: Stefano Lanna, Riccardo Luciani, Stefania Argenti, Pino De Lucia, gli Otto Più Street Band, Carlo Rescigno, Alberto Giordano, Antonio Senatore, Ray Sciutto, Santo Vazzano, Francesco De Siena, Orazio Ferrari, Giovanni Arone, Salvatore Costa, Antonio Giulio Grande, Gioacchino Criaco, Carmine Abate, Tarab Ensemble, Rita De Donato, Giuseppe Pipita, Antonio Arcuri, Bruno Tassone.

Il 12 agosto un talk con la partecipazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto con gli studenti della scuola secondaria di II grado moderato da Rita De Donato.

“Con lo Street Book Festival inauguriamo una nuova stagione culturale per Crotone. Non presentiamo semplicemente un calendario di eventi, ma un progetto che mette al centro le persone, la condivisione e la partecipazione. La cultura diventa una scelta strategica per il futuro della città, uno strumento di crescita civile e di valorizzazione della nostra identità», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Voce.

“Abbiamo immaginato un festival che superasse il concetto tradizionale della presentazione del libro. Lo Street Book Festival non nasce per mettere semplicemente un autore di fronte al suo pubblico, ma per creare occasioni autentiche di dialogo, confronto e partecipazione. Il libro diventa così il punto di partenza per parlare di temi che riguardano la vita delle persone, il senso della comunità, la memoria, l’identità e il futuro.

Con questa manifestazione vogliamo proporre un vero cambio di passo nelle politiche culturali della città: la cultura non come evento isolato, ma come processo condiviso, capace di generare relazioni, stimolare riflessioni e costruire cittadinanza. Per questo abbiamo scelto un format itinerante, aperto e gratuito, che porta i libri tra la gente e restituisce agli spazi pubblici la loro funzione di luoghi di incontro e di crescita collettiva.

Il filo conduttore dell’intero festival sarà Antica Kroton, non solo come straordinario patrimonio archeologico, ma come simbolo della nostra identità e della nostra capacità di guardare al futuro partendo dalle radici. Attraverso gli incontri, gli autori, gli spettacoli e i momenti di approfondimento vogliamo raccontare una città che riscopre la propria storia e la trasforma in una leva di sviluppo culturale, sociale e turistico.

Lo Street Book Festival vuole essere un laboratorio di idee, un luogo in cui la cultura esce dai luoghi convenzionali, incontra le persone e diventa un’esperienza condivisa, accessibile e capace di lasciare un segno nella comunità», ha dichiarato l’assessora alla Cultura Dalila Venneri.

Con lo Street Book Festival, Book Project e l’Amministrazione comunale propongono dunque un nuovo modo di vivere la cultura: un festival che porta i libri nelle strade e negli spazi pubblici, trasformando la città in un grande luogo di incontro, dialogo e partecipazione, dove il libro diventa il punto di partenza per raccontare il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro di Crotone.

Il programma del Festival è pubblicato sul sito del Comune di Crotone e sulle pagine social “Città di Crotone” e “Antica Kroton Futura”.