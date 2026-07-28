Corri Arbëreshë, a Vakarici si corre dentro una storia: venerdì 7 agosto torna la corsa che unisce sport, identità e comunità

Correre è un’attività sportiva che praticano in tantissimi ma a Vakarici diventa anche un modo per attraversare la propria storia. Tra vicoli, piazze e scorci del Salotto Diffuso, ogni passo racconta una comunità che sceglie di vivere i propri spazi, valorizzando salute, socialità e identità. È questa la filosofia della quarta edizione di Corri Arbëreshë, iniziativa che conferma come anche lo sport possa trasformarsi in esperienza culturale e occasione di promozione territoriale.

QUARTA EDIZIONE CUORE DEL CARTELLONE DEL SALOTTO DIFFUSO D’ESTATE

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo annunciando, insieme all’assessore Giovanni Romano, la quarta edizione di Corri Arbëreshë, in programma venerdì 7 agosto, inserita nel cartellone della dodicesima edizione di Vakarici – Il Salotto Diffuso d’Estate. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 17 in Piazza Pasquale Scura, con partenza prevista intorno alle 18. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Lions Club Arberia, guidato dal nuovo presidente Franco Manfredi, con il supporto del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per la progettazione dei percorsi.

TRE PERCORSI PER FAR CORRERE TUTTI

La manifestazione mantiene la propria natura non competitiva, confermandosi aperta a sportivi, famiglie e appassionati di ogni età. I partecipanti potranno scegliere tra il percorso base di 6 chilometri, il percorso ridotto di 3 chilometri e i tracciati dedicati ai bambini di 200, 300 e 500 metri. Tutti gli itinerari attraverseranno il centro storico di Vakarici, percorrendone piazze, vicoli e scorci più caratteristici, con un numero di giri differenziato in base alla distanza scelta.

PREMI E PACCO GARA PER TUTTI I PARTECIPANTI

Per ciascun percorso saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato, nelle categorie maschile e femminile. A tutti gli iscritti sarà inoltre consegnato un pacco gara contenente una sacca, acqua, integratore e una borraccia personalizzata con il logo ufficiale della manifestazione.

UNA RETE DI PARTNER A SOSTEGNO DELL’EVENTO

Anche quest’anno Corri Arbëreshë può contare sul sostegno di una rete di realtà imprenditoriali e associative che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa. Accanto al Comune, al Lions Club Arberia e al Sistema Accoglienza Integrazione, collaborano Inclusione e Competenze – La forza del cambiamento, ANIAD Calabria, Alfa Computer, Spazio Corrado, Agrical Srl, Ecology Green, Azienda Agricola Scura, Associazione Arberia, Miresia, Kavallari, Laboratorio Artigianale di Pasticceria Gli Antichi Sapori, GIAMO Srl, Farmacia Skanderbeg, M2Print e La Rusticheria B&B.

IL SALOTTO DIFFUSO CONTINUA A METTERE IN MOVIMENTO LA COMUNITÀ

Con la Corri Arbëreshë il cartellone estivo del Salotto Diffuso aggiunge un nuovo tassello ad un percorso che intreccia cultura, benessere, partecipazione e valorizzazione del territorio. Perché a Vakarici anche una corsa diventa occasione per abitare il centro storico, riscoprirne il fascino e dimostrare che i piccoli comuni possono trasformare ogni iniziativa in un’esperienza collettiva capace di generare comunità, attrattività e qualità della vita.