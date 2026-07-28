Mare sicuro, Melissa celebra la giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. Il sindaco Mauro: “Prevenire significa salvare vite”

Un mare davvero accogliente non è solo bello da vivere, ma sicuro da frequentare. È da questa consapevolezza che l’Amministrazione comunale ha promosso un’iniziativa dedicata alla prevenzione dell’annegamento, alla cultura del salvataggio e alla responsabilità condivisa, confermando la propria attenzione verso una fruizione del mare sempre più ordinata, consapevole e sicura.

PREVENZIONE, REGOLE E CULTURA DEL SALVATAGGIO

È quanto fa sapere il Sindaco Luca Mauro, ricordando che l’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, è stata realizzata con la collaborazione della Protezione Civile di Melissa e della Polizia Locale di Melissa, e ha visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Crotone – Distaccamento di Cirò Marina. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti informativi, sono state illustrate tecniche e modalità di intervento nelle situazioni di emergenza, offrendo ai presenti un’occasione concreta di sensibilizzazione.

MAURO: LA SICUREZZA È PARTE DELLA QUALITÀ DELL’ACCOGLIENZA

La sicurezza in mare – aggiunge il Primo cittadino – è parte integrante dell’identità turistica del nostro territorio. Una destinazione che investe su ambiente, servizi e qualità della vita deve saper educare anche alla prudenza, al rispetto delle regole e alla collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze di soccorso. Prevenire significa ridurre i rischi, proteggere le persone e rendere il mare un luogo più sereno per residenti, famiglie, bambini e ospiti.

UN MARE PIÙ SICURO È UNA COMUNITÀ PIÙ CONSAPEVOLE

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, ribadendo al tempo stesso l’impegno per un’estate più sicura e responsabile. La cultura della sicurezza – conclude Luca Mauro – nasce da momenti concreti di collaborazione e sensibilizzazione, che ricordano come la prevenzione non sia un concetto astratto ma un gesto di cura verso la comunità e verso chi sceglie il territorio per le proprie vacanze, perché la consapevolezza, quando diventa abitudine, può salvare vite.