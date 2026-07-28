Longevity Day Italia 2026: Spilinga si prepara a celebrare la cultura della longevità con Aira Italia e le eccellenze del Paese

Spilinga si appresta a diventare la capitale italiana della longevità. Il prossimo 1 ottobre, il Salone Comunale di Piazza San Michele ospiterà la dodicesima edizione del Longevity Day Italia, l’appuntamento nazionale promosso da Aira Italia – Anziani Italia insieme al Comune di Spilinga, dedicato ai temi della salute, dell’ambiente, dell’alimentazione e del welfare. Un evento che negli anni ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per amministratori, esperti scientifici, associazioni e professionisti impegnati nella costruzione di comunità più longeve e consapevoli.

La manifestazione prenderà il via già il 30 settembre con l’arrivo delle delegazioni istituzionali, accolte dal sindaco Enzo Fulvio Marasco e guidate in una visita nel territorio prima della cena ufficiale. Il giorno successivo, moderata dal giornalista Francesco Mannarino, la giornata entrerà nel vivo con i saluti istituzionali e con un programma fitto di interventi, confronti e momenti di approfondimento. Fausto Sposato, presidente dell’Opi di Cosenza, è anche direttore scientifico. L’Italia, con una aspettativa di vita media di 83,4 anni, si conferma tra i Paesi più longevi al mondo: un dato che Longevity Day intende valorizzare attraverso un approccio culturale e scientifico capace di coinvolgere territori, istituzioni e cittadini.

La cerimonia di premiazione delle personalità che si sono distinte nel campo della salute e del welfare rappresenta uno dei momenti più attesi. Saranno premiati i medici Giovanni Bisignani, Francesco Greco, Vincenzo Panucci e Raffaele Mancini, insieme al rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco. Riconoscimenti anche a figure istituzionali di rilievo come Pasqualina Straface, Roberto Occhiuto, Luigi Sbarra ed Elena Carnevali, oltre al presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Maria Gianluca Valastro. Un parterre che conferma la dimensione nazionale dell’evento e la sua capacità di mettere in rete competenze e visioni diverse. Presente, come sempre, anche Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp sempre molto vicino ad Aira ed alle associazioni del territorio.

Uno dei passaggi più significativi della giornata sarà la relazione del consigliere delegato Franco Barbalace, che illustrerà l’atto costitutivo della Rete delle Città della Longevità del Sud Italia, un progetto innovativo che punta a creare un sistema territoriale coordinato, capace di promuovere politiche di prevenzione, qualità della vita e welfare comunitario. La chiusura dell’evento sarà affidata alla cucina mediterranea, con il pranzo presso l’Accademia Internazionale diretta da Corrado Rossi, a testimonianza del ruolo centrale dell’alimentazione nella cultura della longevità.

In vista dell’appuntamento, la presidente di Aira Italia, Maria Brunella Stancato, ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa: «Il Longevity Day Italia è molto più di un evento: è un movimento che mette al centro la persona, la prevenzione e la forza delle comunità. Spilinga diventa il luogo simbolo di una visione che guarda al futuro con responsabilità, costruendo un modello di welfare che valorizza la dignità e la qualità della vita. Questa dodicesima edizione segna un passo decisivo verso la Rete delle Città della Longevità del Sud Italia, un progetto che renderà i territori protagonisti di un nuovo modo di pensare il benessere».

Un appuntamento che si annuncia ricco di contenuti, di ospiti e di prospettive, e che conferma il ruolo di Spilinga e di Aira Italia come protagonisti di una riflessione nazionale sulla longevità e sul futuro delle comunità.