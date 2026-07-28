Centri per l’impiego, la Regione assume 53 dipendenti: al via il potenziamento degli uffici sul territorio

Prosegue il piano di rafforzamento dell’organico della Regione Calabria. Alla Cittadella regionale di Catanzaro hanno firmato il contratto a tempo pieno e indeterminato 53 nuovi dipendenti destinati ai centri per l’impiego: si tratta di 40 istruttori e 13 funzionari dell’area dell’elevata qualificazione, che saranno impiegati per consolidare i servizi dedicati alle politiche del lavoro.

Ad accogliere i neoassunti sono stati gli assessori regionali al Personale, Antonio Montuoro, e al Lavoro, Giovanni Calabrese, insieme ai direttori generali dei dipartimenti competenti, Fortunato Varone e Marina Petrolo. Presenti anche i dirigenti di settore Roberta Cardamone e Sergio Tassone, oltre al responsabile del procedimento Gianpaolo Cristiano.

Nel corso dell’incontro, gli assessori hanno ricordato che il rafforzamento dell’organico rientra nel percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa avviato dalla Giunta regionale nel 2021, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e valorizzare il capitale umano dell’ente.

Per l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese, le nuove assunzioni rappresentano anche un riconoscimento del lavoro svolto dai centri per l’impiego.

“Il rafforzamento dell’organico rappresenta anche il riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal dipartimento Lavoro e dalla rete dei centri per l’impiego, protagonisti di una profonda azione di rilancio delle politiche attive del lavoro in Calabria. Grazie all’impegno, alla competenza e alla professionalità del personale, i centri per l’impiego sono diventati un punto di riferimento per cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attuazione delle misure di politica attiva e il sostegno ai percorsi di inserimento e reinserimento occupazionale”, ha dichiarato.

Calabrese ha sottolineato che l’ingresso dei nuovi dipendenti consentirà di ampliare ulteriormente l’efficienza della rete regionale.

“Le nuove assunzioni consentiranno di consolidare ulteriormente questa rete sul territorio, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle comunità e rendendo i centri per l’impiego ancora più efficienti, moderni e vicini a cittadini e imprese. Un investimento sulle persone significa investire sul futuro del lavoro e dello sviluppo della Calabria”, ha aggiunto.

Anche l’assessore al Personale Antonio Montuoro ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, inserita nel Piano delle assunzioni approvato dalla Regione.

“Le nuove assunzioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa regionale avviato dalla Giunta della Calabria e previsto dal Piano delle assunzioni approvato con Dgr n. 134 del 25 marzo 2026. Anche quest’anno abbiamo inteso rafforzare i nostri uffici con nuove assunzioni che non rappresentano un semplice adempimento burocratico ma si tratta, invece, di un investimento strategico e tangibile sul capitale umano della nostra Regione”, ha affermato.

L’assessore ha quindi ribadito il ruolo centrale del personale nel funzionamento dell’amministrazione.

“Nessuna riforma, nessuna visione politica può camminare senza una struttura amministrativa solida, motivata e competente. Con questi nuovi ingressi la nostra amministrazione si dimostra più moderna, più forte e decisamente più vicina alle esigenze del territorio”, ha concluso.

Durante l’incontro è stato inoltre annunciato che il piano di potenziamento proseguirà nei prossimi mesi. I direttori generali Marina Petrolo e Fortunato Varone hanno infatti spiegato che, entro la fine dell’anno, saranno assunte altre 30 unità – 26 istruttori e 4 funzionari – già inserite nelle graduatorie vigenti, portando così a 83 il numero complessivo degli ingressi programmati.