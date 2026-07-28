Premio Gallico 2026, venerdì 31 luglio la XVII edizione all’oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore

Si terrà venerdì 31 luglio 2026, presso i locali dell’Oratorio “Don Bosco” di Gallico

Superiore, la cerimonia di consegna del Premio Gallico 2026, prestigioso

riconoscimento giunto alla sua XVII edizione e ormai divenuto uno degli

appuntamenti più significativi per la comunità gallicese.

Promosso con l’obiettivo di valorizzare le persone e le realtà che, con il loro

impegno, hanno contribuito alla crescita del territorio e della società, il Premio viene

conferito ogni anno a cittadini di Gallico e a personalità che si sono particolarmente

distinte nei diversi ambiti della vita civile, sociale, culturale, professionale e sportiva.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19.00 con la celebrazione della Santa

Messa, cui seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

Per l’edizione 2026 saranno insigniti del Premio Gallico:

 Don Vincenzo Stissi, alla memoria;

 Giovanni Penato;

 A.S.D. – P.G.S. Aurora;

 Dott. Giovanni Berna;

 Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Speciale Gallico al cantante

gallicese Enzo Marcianò, artista da sempre legato alla propria terra e apprezzato

interprete della canzone italiana.

Il Premio Speciale Gallico alla memoria del Notaio Gregorio Gangemi sarà invece

assegnato all’avv. Aldo De Caridi, quale riconoscimento per il suo percorso umano e

professionale.

A impreziosire ulteriormente la manifestazione sarà lo stesso Enzo Marcianò, che

offrirà al pubblico un breve momento musicale dedicato al grande Mino Reitano,

interpretando alcuni dei brani che hanno reso celebre l’indimenticato artista

calabrese. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro per l’intera comunità,

nel segno della memoria, della gratitudine e della valorizzazione delle eccellenze del

territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il proprio impegno nel

promuovere i valori della solidarietà, dell’identità e dell’appartenenza, rendendo

omaggio a quanti, con il proprio esempio, contribuiscono a dare lustro a Gallico e

alla città di Reggio Calabria.