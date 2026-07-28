Premio Gallico 2026, venerdì 31 luglio la XVII edizione all’oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore

Si terrà venerdì 31 luglio 2026, presso i locali dell’Oratorio “Don Bosco” di Gallico
Superiore, la cerimonia di consegna del Premio Gallico 2026, prestigioso
riconoscimento giunto alla sua XVII edizione e ormai divenuto uno degli
appuntamenti più significativi per la comunità gallicese.
Promosso con l’obiettivo di valorizzare le persone e le realtà che, con il loro
impegno, hanno contribuito alla crescita del territorio e della società, il Premio viene
conferito ogni anno a cittadini di Gallico e a personalità che si sono particolarmente
distinte nei diversi ambiti della vita civile, sociale, culturale, professionale e sportiva.
La manifestazione prenderà il via alle ore 19.00 con la celebrazione della Santa
Messa, cui seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.
Per l’edizione 2026 saranno insigniti del Premio Gallico:
Don Vincenzo Stissi, alla memoria;
Giovanni Penato;
A.S.D. – P.G.S. Aurora;
Dott. Giovanni Berna;
Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.
Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Speciale Gallico al cantante
gallicese Enzo Marcianò, artista da sempre legato alla propria terra e apprezzato
interprete della canzone italiana.
Il Premio Speciale Gallico alla memoria del Notaio Gregorio Gangemi sarà invece
assegnato all’avv. Aldo De Caridi, quale riconoscimento per il suo percorso umano e
professionale.
A impreziosire ulteriormente la manifestazione sarà lo stesso Enzo Marcianò, che
offrirà al pubblico un breve momento musicale dedicato al grande Mino Reitano,
interpretando alcuni dei brani che hanno reso celebre l’indimenticato artista
calabrese. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro per l’intera comunità,
nel segno della memoria, della gratitudine e della valorizzazione delle eccellenze del
territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il proprio impegno nel
promuovere i valori della solidarietà, dell’identità e dell’appartenenza, rendendo
omaggio a quanti, con il proprio esempio, contribuiscono a dare lustro a Gallico e
alla città di Reggio Calabria.
Premio Gallico 2026, venerdì 31 luglio la XVII edizione all’oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore
Si terrà venerdì 31 luglio 2026, presso i locali dell’Oratorio “Don Bosco” di Gallico