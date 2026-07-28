Catanzaro, AMC potenzia il Nucleo di Verifiche Ispettive: rafforzati i controlli a terra e a bordo

AMC S.p.A., rafforza l’attività di controllo e contrasto all’evasione tariffaria su tutta la rete di trasporto pubblico locale attraverso il riassetto organizzativo del proprio Nucleo di Verifiche Ispettive, disposto con l’Ordine di Servizio n. 36 del 24 luglio 2026.

Il provvedimento, firmato dal Direttore Generale Ing. Luca Brancaccio, definisce in modo puntuale compiti, composizione e modalità operative del Nucleo, con l’obiettivo di rendere le verifiche a terra e a bordo più efficaci, omogenee e continuative. Ogni intervento ispettivo sarà accompagnato dalla redazione di un report dettagliato, utile a monitorare costantemente l’andamento dei controlli e a individuare tempestivamente eventuali criticità.

«Le attività di controllo svolte nel periodo più recente hanno evidenziato la necessità di un presidio ispettivo più strutturato e continuativo – dichiara il Direttore Generale Ing. Luca Brancaccio –. Con questo provvedimento intendiamo dare all’utenza onesta, che rappresenta la stragrande maggioranza dei nostri viaggiatori, la garanzia di un servizio più equo, in cui chi paga il biglietto non sia penalizzato da chi non lo fa.»

AMC ricorda a tutti gli utenti l’obbligo di munirsi di un regolare titolo di viaggio e di validarlo al momento della salita a bordo. I controlli saranno ulteriormente intensificati e resi ancora più capillari su tutte le linee della rete cittadina e saranno effettuati da personale ispettivo identificabile, secondo procedure uniformi su tutto il territorio servito.

L’Azienda rinnova il proprio impegno a garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile, ringraziando l’utenza per la collaborazione e per il rispetto delle regole, elementi fondamentali per assicurare un servizio equo e di qualità a beneficio dell’intera collettività.