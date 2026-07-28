San Roberto, Claudio Megale passa il testimone: Domenico Arlotta è il nuovo presidente della Pro Loco San Roberto APS

Cambio al vertice della Pro Loco San Roberto APS, nel segno della continuità e del coinvolgimento dei giovani. L’avvicendamento nasce dalle parole del presidente uscente Claudio Megale, che ha annunciato la propria decisione lasciando spazio al suo successore:

“Rassegno le mie dimissioni da Presidente e da membro del Consiglio Direttivo per incompatibilità, a seguito della mia elezione a consigliere comunale e della successiva nomina ad assessore. È una scelta doverosa nel rispetto delle regole, ma allo stesso tempo sofferta: la Pro Loco, che tanto ho voluto rilanciare e per cui ho combattuto, resta per me un punto fermo e insostituibile per valorizzare il nostro paese sotto il profilo turistico, sociale, enogastronomico e culturale, portando avanti le nostre tradizioni.

Proprio dal mio nuovo ruolo di Assessore con deleghe a Turismo, Sport e Spettacolo, sosterrò le iniziative che il nuovo direttivo porterà avanti, lavorando in totale sinergia per il bene di San Roberto. Ringrazio di cuore il Consiglio Direttivo, ragazze e ragazzi eccezionali che mi hanno sostenuto sin dal primo giorno e a cui va tutta la mia gratitudine.

Il direttivo si è riunito e ha votato all’unanimità l’elezione di Domenico Arlotta. Sono certo che Domenico, ragazzo giovane e brillante, saprà guidare la Pro Loco con umiltà, cuore, sacrificio, visione e lungimiranza, sempre con lo spirito di squadra che ci ha resi un gruppo solido e coeso. Porto la Pro Loco nel cuore e auguro al nuovo corso un buon lavoro: in me troveranno sempre un punto di riferimento.”

I ringraziamenti e il passaggio di testimone

Accogliendo l’incarico, il neo presidente Arlotta ha voluto esprimere profonda gratitudine verso chi ha creduto in lui:

“Ringrazio di vero cuore i colleghi del direttivo per la fiducia che mi hanno accordato, un gesto fondamentale che mi riempie di responsabilità e orgoglio, a maggior ragione data la mia giovane età. Un sentito grazie va al presidente uscente Claudio Megale per l’operato svolto finora. Gli auguro un proficuo proseguimento di lavoro nel suo ruolo di assessore comunale, estendendo questo augurio anche al Sindaco e all’amministrazione comunale neo eletta. Sono certo che tra noi ci sarà una stretta e proficua collaborazione.”

Continuità, innovazione e valorizzazione del territorio

Il programma per il prossimo mandato guarda al lavoro svolto negli anni passati, puntando su un’azione sinergica e capillare su tutto il territorio comunale.

“Puntiamo alla continuità rispetto ai primi due anni trascorsi dalla fondazione della nostra Pro Loco”, ha affermato Domenico Arlotta. “Continueremo a valorizzare il territorio di San Roberto, esaltando non solo il centro cittadino, ma anche tutte le sue frazioni, senza lasciare indietro nessuno.”

Arlotta ha poi concluso delineando la visione strategica per il futuro delle attività:

“Guardiamo avanti mirando all’innovazione, con nuovi eventi e iniziative fresche, ma con una promessa: non trascureremo mai la tradizione, che rappresenta il cuore e le radici della nostra identità.