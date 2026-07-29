Il 3 agosto a Lazzaro l’evento “Testimonianze Comuni” organizzato dall’Associazione Minatori

L’Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni “Commemorare per Ricordare”- OdV, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Motta SG – organizza il prossimo 3 agosto a Lazzaro (RC) la seconda edizione del percorso “Testimonianze Comuni” che vuole essere come un filo che unisce in un rapporto stretto di comunione delle persone e delle comunità che hanno condiviso e vogliono continuare a condividere un’esperienza o un evento che ha segnato per sempre la loro storia ed ha accresciuto il loro patrimonio valoriale di comunità fino a farlo diventare un “tesoro” che non si arrugginisce e che va tramandato di generazione in generazione. Su questi valori si basa l’evento di cui sopra. Tra i comuni di Motta San Giovanni e quello di Troina c’è un filo che possiamo definire ormai eterno che li unisce. I nostri minatori hanno dato molto ed alcuni anche la vita per contribuire alla realizzazione in quel territorio di una importantissima opera di sviluppo che ancora oggi ha una valenza fondamentale per Troina e le zone limitrofe: la diga dell’Ancipa. Quest’opera costruita nei primi anni dell’ultimo dopoguerra vide il sacrificio di 49 minatori di cui ben 6 erano del nostro comune. Oggi questo incontro tra le due comunità è la continuazione di un sigillo d’amore che li unisce e caratterizza le loro identità ma vuole essere anche un invito per tutti a riscoprire i loro valori fondanti e da essi ripartire per creare linee di autentico e duraturo sviluppo.