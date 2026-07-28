Cassano allo Ionio: parere favorevole all’unanimità della Prima Commissione sul Piano Spiaggia

Prosegue l’iter per l’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), uno strumento strategico per la pianificazione, la valorizzazione e lo sviluppo del litorale di Cassano All’Ionio.

Nel pomeriggio di martedì 28 luglio 2026, presso la sede municipale di Palazzo ex Giudice di Pace, si è riunita la II Commissione Consiliare “Affari relativi all’Assetto del Territorio, Edilizia, Viabilità e Ambiente”, presieduta dal consigliere Michele Filardi, per l’esame del Piano Comunale di Spiaggia.

Hanno preso parte ai lavori, oltre al presidente Filardi e i consiglieri Ida Spezzano, Luigi Garofalo, Anna Maria Bianchi e Sara Russo, quest’ultima intervenuta anche in sostituzione della consigliera Elisa Fasanella. Presente anche l’assessore al ramo, l’ingegnere Vincenzo Sarubbo.

Nel corso della seduta, il geometra Lorenzo Piccoli, responsabile dell’ufficio demanio, ha illustrato ai commissari l’iter che ha portato alla predisposizione del Piano.

Al termine della discussione, la Commissione, accogliendo la proposta formulata dal consigliere Luigi Garofalo, ha espresso all’unanimità parere favorevole al Piano Comunale di Spiaggia.

Il Piano rappresenta un importante strumento di programmazione per il futuro del litorale cassanese, consentendo una gestione organica dei circa sette chilometri di costa del territorio comunale. Il lavoro svolto dagli uffici comunali nel corso degli ultimi anni ha permesso di giungere alla definizione di una proposta concreta e pienamente attuabile, capace di offrire risposte attese da tempo dagli operatori economici e dall’intera comunità, nel rispetto della legalità, della tutela ambientale e di uno sviluppo ordinato della fascia costiera.

L’iter di adozione del Piano, iniziato nell’ormai lontano 2008 e rilanciato nel 2023 con, appunto, l’adozione in consiglio comunale, è stato completato grazie all’acquisizione, avvenuta nel corso dell’ultimo anno, dei pareri e delle autorizzazioni previsti, ottenuti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini».

I prossimi passaggi: già nei giorni a venire, e comunque prima della pausa estiva, il Piano Comunale di Spiaggia sarà portato all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Successivamente, il provvedimento sarà trasmesso alla Provincia di Cosenza per il completamento degli ultimi adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente.